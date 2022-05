Isola dei Famosi, perché Guendalina e Alessandro non sono tornati in studio?

Nonostante siano già rientrati in Italia da diversi giorni dopo aver manifestato l’intenzione di non proseguire l’avventura dell’Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi, Blind e Licia Nunez non hanno ancora fatto il loro ingresso nello studio televisivo di Cologno Monzese: perché?

Perché Alessandro e Guendalina non sono in studio

A spiegare le cause della loro mancata presenza è stata una fonte molto vicina ad uno dei quattro ex naufraghi, che a Biccy.it ha dichiarato apertamente che gli autori del reality non hanno voluto fare agli ex concorrenti un nuovo contratto per presenziare a Milano insieme agli altri eliminati. Chi si ritira perde infatti il diritto di andare in studio e percepire quindi il proprio cachet.

Guendalina, Alessandro, Licia e Blind non si sarebbero però ritirati prima della scadenza del contratto ma hanno semplicemente deciso di non accettarne il prolungamento. L’accordo iniziale prevedeva infatti come data per il termine del programma lunedì 23 maggio, poi posticipata al 27 giugno grazie al successo della trasmissione confermato dai dati Auditel sugli ascolti. Ogni naufrago ha quindi dovuto decidere se firmare il nuovo contratto oppure tornare in Italia come previsto dal vecchio, e i quattro sopracitati hanno scelto la seconda opzione per motivazioni che hanno spiegato in diretta.

Il confronto con il GF VIP

Resta quindi da capire se la produzione cambierà idea e permetterà comunque loro di presenziare in studio come successo, nella medesima situazione, al Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Francesca Cipriani ed Aldo Montano, che avevano deciso di non prorogare la scadenza del contratto, erano infatti regolarmente presenti a Roma insieme agli altri eliminati. Se la decisione dovesse rimanere questa, Guendalina ed Alessandro potrebbero comunque entrare in studio in qualità di parenti dei naufraghi, ma Licia e Blind sulla carta non avrebbero scuse per tornare perché in Honduras non hanno alcun familiare.