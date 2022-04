Isola dei Famosi, Patrizia Bonetti sarebbe pronta a fare causa per le ustioni

Rientrata in Italia per curare le ustioni provocatesi con la prova del fuoco, Patrizia Bonetti sarebbe intenzionata a fare causa all’Isola dei Famosi per oltre un milione di euro. Al suo fianco nell’ipotetica mossa legale ci sarebbe il suo fidanzato.

Patrizia Bonetti fa causa all’Isola dei Famosi?

A lanciare l’indiscrezione è stato l’investigatore social Alessandro Rosica. Sul proprio profilo Instagram ha infatti scritto che, a seguito delle ferite riportate in Honduras, la (mai) naufraga e il fidanzato “sono pronti a far causa al colosso tv per oltre un milione di euro”. Secondo la sua ricostruzione, inizialmente Patty sarebbe stata pronta a rientrare in gioco, ma il compagno l’avrebbe fermata prendendo il primo aereo e riportandola in Italia proprio per intentare una causa contro Banijay Italia, la casa di produzione che realizza la trasmissione.

E ancora: “Patrizia non avrà lasciato di certo il segno sull’Isola, ma per il resto sembra essersi messa al sicuro su tutti i fronti. Ricordiamo che è fidanzata con un uomo molto ricco e potente che vive anche a Saint Moritz”.

Per il momento nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia né l’ex concorrente è ancora intervenuta pubblicamente per raccontare cosa le è successo. Anche Ilary Blasi è stata molto sbrigativa nel parlare di lei durante l’ultima puntata, limitandosi a confermare che stava tornando in Italia a causa delle ustioni.

Le ustioni per la prova del fuoco

La prova del fuoco di Patrizia, che ha sfidato Roberta Morise per un posto su Playa Accoppiada, è durata quasi sei minuti e ha avuto come risultato che entrambe le sfidanti hanno dovuto ricorrere a delle cure. La trentaseienne se l’è cavata con una fasciatura sulla gamba mentre per Patti ha significato l’esclusione dal gioco. Non appena è sbarcata su Playa Sgamada, si è infatti recata subito in infermeria dove sarebbe rimasta qualche giorno prima di decidere di tornare in patria.