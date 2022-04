Isola dei Famosi, Patrizia Bonetti ha lasciato il reality per le ustioni? L’indizio sui social

Scomparsa dalle telecamere dell’Isola dei Famosi dal giorno successivo al suo sbarco, di Patrizia Bonetti non si hanno più notizie: ormai una settimana fa Ilary Blasi aveva affermato che la naufraga si era recata in infermeria per via delle ustioni riportate dopo la prova del fuoco, ma nella puntata successiva non ha detto nulla a riguardo né ha fornito aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Negli ultimi giorni sono molte le indiscrezioni che parlano di un suo possibile rientro in Italia, e sui social network ci sono alcuni indizi che farebbero propendere per questa ipotesi.

Isola dei Famosi: Patrizia Bonetti rientrata per le ustioni?

Sul profilo Instagram che la modella e influencer aveva affidato ad uno staff di collaboratori affinché glielo gestissero durante i giorni di permanenza in Honduras, sono infatti comparsi alcuni post criptici. Uno degli ultimi recita infatti “ho capito che a volte fermarsi è importante tanto quanto andare avanti a tutti i costi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PATRIZIA BONETTI (@pattibonetti)

La didascalia, che affianca una fotografia in bianco e nero (come tutte quelle sul suo profilo), è firmata dallo staff che cura la sua pagina, ma potrebbe interpretare un pensiero della stessa Patti che potrebbe essersi vista costretta a “fermarsi” abbandonando il programma. Tra gli utenti che hanno commentato sono in molti a credere a questa ipotesi (data per vera dal giornalista Giuseppe Porro che aveva lanciato l’indiscrezione sul rientro anticipato in Italia), che Ilary Blasi potrà confermare o smentire nel corso della puntata di lunedì 4 aprile.

Gli ultimi post su Instagram

Un altro indizio che farebbe propendere per l’addio della Bonetti al reality è il fatto che da tre giorni i suoi post su Instagram non sono più firmati dallo staff. Tra sabato e lunedì sono infatti state pubblicate tre fotografie con il semplice hashtag #patriziabonetti e prive della firma del suo team come invece lo erano le precedenti. Che siano un segnale del fatto che la showgirl sia tornata in possesso dei suoi social e dunque sia fuori dall’Isola?