Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis in infermeria dopo il malore: “Sono stato malissimo”

Recatosi in infermeria dopo il malore accusato durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis ha raccontato agli altri naufraghi cosa gli è successo ammettendo di essere stato molto male. Già in diretta si era percepito che non stesse bene tanto che Alvin lo aveva fatto allontanare dal resto del gruppo per farlo riprendere.

Nicolas Vaporidis: come sta dopo il malore?

Tutto è accaduto dopo la prova del Girarrosto fatta insieme a Roger Balduino, dove i due sono rimasti appesi per più di tre minuti ad una struttura che continuava a ruotare. Dopo essersi lasciato cadere in acqua per primo, l’attore ha raggiunto la spiaggia e affermato che gli girava molto la testa. L’inviato lo ha dunque condotto dai medici della produzione e lo ha fatto rimanere lì per tutto il resto della puntata: solo alla fine, per fare la sua nomination, è rientrato in Palapa.

Le sue condizioni non erano delle migliori tanto che lo stesso naufrago ha ammesso di non sentirsi bene. Una volta terminata la diretta, è dunque stato condotto in infermeria per un controllo e solo il giorno successivo ha fatto ritorno nella tribù dei Cucaracha dove i naufraghi lo stavano aspettando.

Nicolas Vaporidis: “Sono stato malissimo”

Ha dunque spiegato agli altri concorrenti cosa gli è successo: “Sono stato male subito dopo la prova leader. Ragazzi sono stato malissimo, mi sentivo come un vecchio di 100 anni. Ero come stordito e non riuscivo a muovermi bene”. Ha poi ripercorso i momenti sul Girarrosto: “Su quell’arnese avevo le mani e le gambe che non si staccavano, vi giuro che sono stato male anche dopo”. Fortunatamente la situazione si è risolta e Nicolas ha affermato di sentirsi benissimo.

Tutti lo hanno accolto nel migliore dei modi tranne Jeremias che, dall’inizio del programma in tensione con lui, ha insinuato che sia stato poco bene anche per le nomination ricevute.