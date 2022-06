Isola dei Famosi, Nicolas e Carmen contro Nick: “Non ci rompere i coglio*i”

Dopo oltre settanta giorni di permanenza sull’Isola dei Famosi, la fame dei naufraghi si fa sempre più insistente e porta a continui malumori e diverbi: l’ultimo ha visto protagonisti Nick Luciani da una parte e Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro dall’altra.

Carmen contro Nick

Tutto è partito dalle conseguenze di un gesto compiuto da tre isolane che, durante la prova ricompensa andata in onda lunedì in diretta, hanno mangiato delle pizzette che non spettavano loro. Un atto che è costato a tutto il gruppo la perdita del fuoco per un giorno e la conseguente impossibilità di cucinare il riso, uno dei pochi mezzi di sostentamento presenti a Cayo Cochinos. Stando così le cose, Carmen e Nicolas hanno ritenuto che per quella giornata sarebbe stato meglio mangiare soltanto a cena piuttosto che fare due pasti con poco cibo ciascuno.

Il cantante dei Cugini di Campagna ha però contraddetto le loro parole suggerendo un’altra soluzione: “Per me è sbagliato che avete iniziato questo percorso facendo solo la cena, perché potete fare sempre pranzo e cena”. La Di Pietro ha ribadito la sua preferenza per un pasto solo più abbondante per riuscire così a dormire e non ha mancato di attaccare Luciani: “Questo sogna la notte, questo non capisce”.

Nicolas contro Nick

Anche il resto del gruppo ha concordato con lei e bocciato la proposta dell’artista, che è stato aspramente criticato da Vaporidis: “Ti stiamo spiegando la motivazione, tu non mangi quindi per te non è un problema, non ci rompere i coglio*i. Non capisco perché adesso ti sei svegliato così”. E ancora: “Mi sorprende che abbia fatto questa proposta proprio adesso. Per settanta giorni non ha detto una parola, non so se fidarmi di lui”.

Dopo aver additato l’attore come “capetto”, Nick ha ribadito di aver solo dato un consiglio e ammesso di essersi dispiaciuto per la reazione ricevuta. “Sto riscoprendo ancora di più molte persone, si sono poste in una maniera che io non mi aspettavo”, ha proseguito trovando l’appoggio della sola Lory Del Santo.