Isola dei Famosi, Nicolas contro Laura: “Gesto ignobile, l’ha combinata grossa”

Continuano i malumori all’Isola dei Famosi, in particolare tra Nicolas Vaporidis e Laura Maddaloni: accusatici reciprocamente durante la diretta di lunedì 2 maggio 2022, non si sono ancora chiariti e continuano a discutere l’uno sui comportamenti dell’altra con i rispettivi compagni di tribù.

Nicolas contro Laura

L’attore ha in particolare ripercorso le parole che la judoka ha pronunciato in puntata, quando l’ha accusato di averle messo le mani addosso e l’ha avvertito di parlare con il suo avvocato il prima possibile. Parlando con Edoardo Tavassi, si è così espresso: “Ma vi rendete conto che voleva chiamare il suo avvocato?! Certo, perché le si era chiusa la vena del cervello dopo che il marito mi aveva minacciato di farmi un cu*o così. Allora lei in diretta ha detto che io le ho messo le mani addosso. Ragazzi è una cosa orribile. Vi rendete conto di che accusa è per un uomo dire di aver menato una donna?”.

Ritenendo che Laura si sia inventata tutto per difendere il marito, ha definito ignobile e grave l’accusa che ha mosso nei suoi confronti sostenendo che “l’ha combinata grossa”. “Io non c’ho dormito la notte, mi ha diffamato pesantemente. A me uomo mi fai passare come uno che picchia le donne. Come fai a dirlo in diretta? Questa cosa è agghiacciante, non riesco nemmeno a immaginare di toccare una donna in questa maniera”, ha aggiunto.

Laura: “Nicolas è falso”

Dal canto suo, la Maddaloni si è sfogata con Lory Del Santo continuando a ritenere Nicolas un falso: “Ha detto a Blind che voleva andare in finale con lui, Roger ed Estefania. Poi parlava male di Guendalina. Però nelle clip sentivamo che lui diceva che voleva andare in finale con lei ed Edoardo. Quindi Blind si è stufato e l’ha smascherato”.

Interdetta per il fatto che l’attore abbia detto che lei e il marito sono aggressivi (“proprio lui lo dice?”), ha concluso dicendo che sin dall’inizio ha fatto di tutto per buttare fuori lei e Clemente.