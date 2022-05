Isola dei famosi, Nicola Savino si sbilancia sui naufraghi e sul prolungamento del reality

Opinionista dell’Isola dei Famosi insieme a Vladimir Luxuria, Nicola Savino ha reso noto cosa ne pensa de naufraghi dell’attuale edizione e del prolungamento del programma, che grazie ai buoni ascolti proseguirà fino al 27 giugno 2022.

Nicola Savino sui naufraghi

Ospite dell’ultima puntata di stagione di Tv Talk, il conduttore radiofonico ha rivelato il nome del naufrago che, secondo lui, è stato la rivelazione dell’Isola 2022: “Per me è stata Carmen. Oddio, è difficile dire rivelazione di Carmen Di Pietro perché anche lì siamo sempre alle solite, che gallina vecchia fa buon brodo“. Già nelle prime settimane del programma l’opinionista aveva individuato nella showgirl una probabile vincitrice e, a distanza di giorni, ha confermato la sua idea.

La sua simpatia per la madre di Alessandro Iannoni è del resto evidente anche durante le dirette del lunedì e del venerdì, quando si diverte a imitare Cristiano Malgioglio facendole credere che l’artista sia realmente presente in studio e non manca di prenderla in giro per la sua fame o per le parole da lei inventate.

Nicola Savino sul prolungamento dell’Isola

Quanto invece al prolungamento del reality, che gli consentirà di essere l’edizione più lunga da quando è sbarcato a Mediaset, Savino si è così espresso: “Se allungano a dismisura Grande Fratello e Isola dei Famosi vuol dire che gli ascolti ci sono, vuol dire che va bene”. I dati Auditel suggeriscono infatti proprio questo: un grande successo della trasmissione che più volte ha vinto contro la concorrenza di Rai Uno.

Cosa che ha spinto Mediaset a mandarla in onda anche venerdì 27 maggio quando sulla rete ammiraglia dell’azienda di stato è andato in onda Domenica In Show, da cui l’ha separata meno di un punto percentuale di share. Resta ora da capire se, come previsto, verrà trasmessa solo una puntata a settimana fino alla fine o si deciderà di continuare con due.