Isola dei Famosi, Nick contro Nicolas: “Non me ne frega un ca**o di te, ti do una pista”

Se per due mesi Nick Luciani è stato uno dei naufraghi più pacifici e meno schierati sull’Isola dei Famosi, nelle ultime settimane ha iniziato a prendere posizione e a rendersi protagonista di discussioni e diverbi non poco accesi: l’ultimo con Nicolas Vaporidis, che ha accusato di essere un capo nascosto e di voler sempre prendere le decisioni.

Nick contro Nicolas

Queste le parole pronunciate dal Cugino di Campagna contro l’attore di Notte prima degli esami: “Mi dai fastidio, è la verità. Ma non me ne frega un ca**o di te, ti do ‘na pista te do. Ma tu che fai qui? Stai a fa le comichelle”. E ancora: “Ragazzi, con Nicolas sono arrivato ad un punto che non lo sopporto più. Tutto gli è dovuto, comanda sempre lui, gestisce tutto anche se non è il leader. Alla fine abbiamo sempre avuto un capo nascosto, c’è sempre stato tra di noi questo che voleva decidere tutto“.

Non è mancata la risposta di Vaporidis, che ha ribattuto alzando la voce: “Sbotti perché ti ho contestato? Pensa quanto fastidio dai tu a noi con queste frasi brutte che ripeti. Mi dai una pista a cosa? A fare l’arco con le frecce? La zattera che affonda? La tenda bucata? A cosa mi dai una pista? Cosa hai fatto qui sull’isola? Che cosa fai? Ti ho mai detto qualcosa? Te so mai venuto a dire qualcosa? Tutto per una capanna con i buchi. Ma guarda che caos che stai creando“.

Nick ha minacciato Nicolas?

Le parole di Nick hanno in breve tempo fatto il giro del web e diversi utenti hanno accusato il cantante di aver minacciato il suo interlocutore. “Ha detto che vuole dare una pizza a Nicolas è impazzito!”, “Ecco, bell’esempio che dà Nick con la minaccia di dargli una pizza”, “Frasi ingiustificabili” sono solo alcuni dei commenti comparsi su Twitter a corredo del video che ritrae la lite. In realtà Nick ha detto “pista” e non “pizza”, come confermato dallo stesso Nicolas che gli ha risposto per le righe (“Mi dai una pista in cosa?”).