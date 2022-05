Isola dei Famosi, Mercedesz vicina ad Edoardo ma è già fidanzata: l’indiscrezione

Sbarcata all’Isola dei Famosi da single e sempre più vicina ad Edoardo Tavassi, verso cui aveva già mostrato simpatie prima di arrivare in Honduras, Mercedesz Henger potrebbe essere già fidanzata al di fuori del programma: un’ipotesi che qualcuno dà per certa facendo anche nomi e cognomi del compagno e che altri invece hanno smentito. Vediamo quali sono le voci circolate sul suo conto in attesa che sia la diretta interessata a fornire la sua versione.

Mercedesz Henger già fidanzata?

Ad accendere il caso è stato il paparazzo Andrea Alajmo che, ai microfoni di Mattino Cinque, ha dichiarato di aver immortalato la modella ungherese mentre baciava un uomo che frequenterebbe da diverso tempo e con cui avrebbe anche passato il Capodanno. Dopo aver mostrato in diretta i tre scatti da lui effettuati, ha dichiarato: “Mi dispiace per Edoardo, ma Mercedesz è impegnata già da un po’. E anche fino ad una settimana prima di partire stava con questo Fulvio Pavanati. È felicemente fidanzata, a meno che non lo abbia lasciato dieci minuti prima di partire”.

Uno scoop prontamente smentito poche ore dopo durante Pomeriggio Cinque, dove era ospite Arianna David. Costei ci ha tenuto ad esprimersi sulla presunta relazione tra Mercedesz e Fulvio: “Voglio categoricamente smentire e dire che queste foto che sono uscite risalgono all’anno scorso a Natale. Quello che è successo fra loro è una liaison durata qualche giorno”.

Probabilmente se ne parlerà nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi, quando Ilary Blasi potrebbe chiedere esplicitamente alla giovane di chiarire la sua situazione sentimentale.

Mercedesz Henger vicina ad Edoardo Tavassi

Intanto prosegue la vicinanza tra lei ed Edoardo Tavassi, che negli ultimi giorni sembra proprio averla conquistata. “Sono arrivata qui da conquistatrice e in realtà mi sa che è più Edo che sta conquistando me”, ha dichiarato in diretta ammettendo un interesse per lui. Attrazione ricambiata anche dal fratello di Guenda, che l’ha descritta come “una ragazza tanto allegra e solare come ne ho bisogno io”.