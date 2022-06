Isola dei Famosi, Mercedesz si fa male: “Edoardo mi ha lasciato da sola”

Mercedesz Henger ha manifestato il suo disappunto per il fatto che Edoardo Tavassi, recatosi con lei ed Estefania Bernal sugli scogli per un’escursione, l’ha lasciata da sola dopo che si era fatta male. Un atteggiamento che lei non avrebbe mai avuto con persone alle quali si è affezionata.

Mercedesz: “Edoardo non mi ha aiutata”

Il trio, pieno di voglia di fare, ha infatti deciso di andare ad esplorare l’isola e fare un’escursione. Nell’attraversare gli scogli, la modella ungherese è però scivolata su un corallo che le ha provocato una ferita alla mano. Dato che ha iniziato ad uscirle sangue e a farle male, ha deciso di tornare indietro ma si è accorta che nessuno l’ha seguita.

“Mi sono detta ‘io mi sono affezionata in 7 settimane a delle persone, loro erano con me e io non avrei mai lasciato che tornassero da sole dopo una ferita’. Oltre al taglio mi sono presa pure una storta. Io al loro posto non li avrei mai lasciati da soli e sono sincera. Se una persona a cui mi sono affezionata si fa male io resto con lei. Mi hanno anche dato quattro punti di sutura”, ha dichiarato al suo ritorno dall’infermeria.

Mercedesz: “Mi aspettavo un’altra reazione”

Anche una volta rientrata sulla playa, Edoardo si è limitato a chiederle come stesse rimanendo impassibile anche quando la Henger le ha detto di avere dei punti. “ Mi ha detto ‘ok’, pensavo mi avrebbe detto altro e invece così non è stato. Forse sbaglio io ad aspettarmi qualcosa in più. Poi se n’è andato in mare a ridere e scherzare con Estefania e Marialaura”. Mercedesz non ha negato di esserci rimasta male: “Adesso è lì in acqua con Estefania e va bene così, però mi aspettavo che avrebbe reagito in maniera diversa”.