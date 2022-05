Isola dei Famosi, Mercedesz si avvicina a Luca Daffrè: la reazione di Edoardo

Dopo la discussione avuta con Edoardo sia su Playa Rinovada che in puntata, Mercedesz sembra aver già dimenticato il fratello di Guenda e adocchiato uno dei nuovi naufraghi sbarcati sull’Isola dei Famosi: si tratta di Luca Daffrè, con cui sembra esserci una particolare sintonia notata anche dallo stesso Tavassi.

Mercedesz vicina a Luca Daffrè

Se nei primi giorni di convivenza su Cayo Cochinos sembrava ci fosse un’intesa tra Edo e la modella ungherese, tanto che si iniziava già a parlare di flirt e coppia, il primo ha iniziato ad avere dei dubbi sulla veridicità dei sentimenti della seconda. Soprattutto dopo che lei ha voluto a tutti i costi tornare sulla discussione che giorni prima aveva coinvolto Edoardo e Nicolas, che si era già risolta con un abbraccio e un chiarimento, per prendere le difese dell’ipotetico futuro compagno.

Un atteggiamento che non era piaciuto al Tavassi, che lo aveva ritenuto esagerato (“Tu non sei mia moglie”) e si era visto Mercedesz isolarsi a piangere dicendo di non essere stata compresa. Per questo sia lui che la sorella Guendalina l’avevano accusata di non provare un reale interesse per Edoardo ma di cercare soltanto una storia ai tempi del reality (anche perché si era lasciata col fidanzato solo due settimane prima di sbarcare sull’isola).

Mercedesz vicina a Luca Daffrè: la reazione di Edoardo

Un’accusa che è tornata a farsi sentire ora che Mercedesz sembra avere una particolare sintonia con Daffrè, tanto che Edoardo si è così espresso: “Ha trovato il rimpiazzo, sono già stato rimpiazzato. Uh, l’amore vero, un’ora è durato, il tempo del recupero e.. La parte sentimentale lei sta già a posto. Prima era a piangere disperata guardando il tramonto ed ora sta già là”.

Medesima la posizione di Guenda: “Conoscendo mio fratello ci ha proprio messo sopra una croce. Tra l’altro Luca è proprio uguale al suo ex fidanzato (Lucas Peracchi), inizialmente credevo fosse lui”.