Isola dei Famosi, Mercedesz Henger rinuncia? “Potrebbe entrare tra 2 settimane”

Mercedesz Henger è stata annunciata come concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi 2022, ma il suo approdo in Honduras potrebbe essere posticipato: la madre è infatti stata protagonista di un grave incidente stradale in cui sono morte due persone e la modella avrebbe inizialmente manifestato l’intenzione di non partecipare più al programma.

Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi

Tutto sembrava pronto per la sua partenza e la stessa Ilary Blasi aveva già preannunciato a due naufraghi (Edoardo Tavassi ed Alessandro Iannoni) l’imminente sbarco dell’influencer a Cayo Cochinos quando la stessa è stata raggiunta da una notizia inaspettata. La madre, Eva Henger, è rimasta infatti coinvolta in un incidente frontale insieme al marito Massimiliano Caroletti che l’ha costretta ad un ricovero in ospedale.

L’impatto si è rivelato particolarmente violento tanto che i due occupanti della macchina con cui si sono scontrati sono deceduti sul colpo. Per i due coniugi Caroletti il colpo non è stato fatale, ma entrambi hanno comunque riportato fratture non indifferenti: lui allo sterno, lei ad un braccio, rotto dall’impatto della cintura di sicurezza, al tallone e ad un femore. I medici dovranno operarla ma non è in pericolo di vita.

Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi, la madre: “Vai e torna vincitrice”

Nonostante nell’ultimo periodo i rapporti tra Eva e Mercedesz non fossero proprio idilliaci, appena la giovane ha saputo della notizia avrebbe detto di voler rinunciare a partecipare all’Isola per starle vicino. Un retroscena riportato da Roberto Alessi a Pomeriggio Cinque secondo cui la madre l’avrebbe invece convinta del contrario dicendole che “questo è il tuo lavoro, vai pure e torna vincitrice per me”. Al momento non si sa cosa farà la modella, se deciderà di ascoltare Eva o se preferirà rimanerle accanto in Italia.

Alcune fonti avrebbero però confermato la sua permanenza in Honduras e l’esperta social di gossip Deianira Marzano ha affermato che “Mercedesz entrerà ma probabilmente tra due settimane, vista la tragedia che ha investito la famiglia”.