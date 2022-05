Isola dei Famosi, Mercedesz confessa: “Colpo di fulmine con Edoardo, mi piace ancora”

Mercedesz Henger ha ammesso di essere ancora presa da Edoardo Tavassi, che nelle scorse settimane aveva messo in dubbio la veridicità dei sentimenti della modella nei suoi confronti: in un momento di confidenza a Fabrizia Santarelli su Playa Sgamadissima, ha confessato di aver avuto un colpo di fulmine.

Mercedesz Henger su Edoardo Tavassi

Queste le sue parole: “Io l’avevo già visto dall’Italia, lo guardavo in televisione. Mi chiedevo se effettivamente anche dal vivo era così divertente e interessante e quando sono arrivata qui ho avuto la prova. Nessuna delusione, mi è piaciuto anche qui e continua a piacermi molto. Guardando L’Isola da casa mi chiedevo ‘chissà se potrà davvero piacermi?’ E poi in effetti è stato così. Non ho un ideale preciso di uomo, però lui mi piace ancora, nonostante tutto quello che può essere successo”.

Nonostante più naufraghi, dallo stesso Edoardo fino a Guendalina e Nicolas, l’abbiano considerata falsa e non si siano fidati al 100% dei suoi sentimenti per il Tavassi, la showgirl ha continuato a sostenere il suo interesse per quest’ultimo.

Edoardo: “Non mi fido”

Dal canto suo, Edoardo resta sulla sua linea e non si capacita di come la Henger abbia potuto dirle che le piaceva se, fino a pochi giorni prima di sbarcare sull’Isola, stava frequentando un altro uomo: “Io di lei non mi fido. All’inizio mi piaceva e mi piace ancora a dire la verità. Però prima mi fidavo e adesso non più. Da quando ho scoperto che era fidanzata fino a poche settimane prima di entrare qui ho cambiato idea su di lei. Come puoi mandarmi messaggi quando dovevi ancora entrare per dirmi ‘Ciao mi piaci’, se ti sei appena mollata?”.

Ciononostante, ha comunque lasciato aperto uno spiraglio per il futuro e non ha escluso di poterla frequentare dopo il programma per vedere se sia realmente attratta da lui: “Se le interesso me lo dimostrerà fuori da L’Isola dei Famosi, quando torneremo a Roma. Allora vedremo se l’interesse c’era davvero”.