Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis: “Carmen mi ha tradito”

Finita in nomination dopo essere stata votata dalla maggior parte degli isolani, Maria Laura De Vitis non ha nascosto il suo sconforto e la sua delusione per aver ricevuto così tanti voti: a darle maggiormente fastidio è stato quello di Carmen Di Pietro, che lei considerava una mamma ed un punto di riferimento sull’Isola.

Maria Laura De Vitis delusa da Carmen

La giovane, che dal primo momento aveva tentato di conquistare Alessandro Iannoni cercando di entrare anche nelle grazie della madre, ha così commentato la sua nomination: “Non mi aspettavo che Carmen mi nominasse, per me lei è un punto di riferimento e credevo fosse una mamma qui”. Oltre al voto della Di Pietro, le è particolarmente dispiaciuto anche quello di Edoardo Tavassi: “Anche lui che rappresentava per me l’amicizia mi ha votata. Mi sono sentita tradita e messa in discussione come persona”.

Va sottolineato che la maggior parte dei naufraghi l’ha nominata per esclusione, dato che i nominabili erano pochi e tutti facenti parte del gruppo iniziale del programma che ormai ha stretto e legato (Edoardo, Carmen, Nicolas e Roger, poi nominato dal leader). Lei stessa se ne è resa conto: “Non mi aspettavo di essere la nominata del gruppo ma capisco che forse hanno fatto una scelta ad esclusione perché fra i nominabili ero l’ultima arrivata. Però non nego di esserci rimasta male, ho pagato lo scotto di essere arrivata da poco e hanno deciso di penalizzarmi”.

Nicolas: “É strumentalizzazione”

La De Vitis si è quindi lasciata andare ad un pianto a cui però non tutti i naufraghi hanno creduto. Nicolas Vaporidis, per esempio, l’ha accusata di farlo solo per conquistare il pubblico. “Credo che sia uno sfogo strumentalizzato per muovere compassione in chi la guarda”, ha infatti commentato. Resta ora da attendere la prossima puntata, in onda venerdì 27 maggio 2022, per scoprire chi avrà deciso di salvare il pubblico.