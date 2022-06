Isola dei Famosi, Marco Maccarini contro Nicolas Vaporidis: “Aggressivo, arrogante e stratega”

Eliminato dall’Isola dei Famosi dopo poche settimane di permanenza, Marco Maccarini ha svelato quali sono stati i naufraghi con cui ha legato di più e ha puntato il dito contro quelli con cui non si è trovato bene, primi tra tutti Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis.

Marco Maccarini: “Bel ricordo di Nick e Lory”

Ospite di Ignazio Moser a L’Isola Party, ha spiegato che tra gli isolani di cui ha un bel ricordo ci sono Nick Luciani e Lory Del Santo. A proposito della showgirl, ha affermato che “io le ho dato l’opportunità di raccontarsi e ho scoperto una persona profonda e intelligente”. E ancora: “Ha molti aspetti complicati, ma è davvero molto interessante. Poi può piacere o meno, ma la ritengo una grande donna. Lei è molto intelligente, ma il suo modo di fare è poco compreso. Poi posso dire che è tanto leale. A me è piaciuto passare del tempo con lei e posso solo dire cose positive”.

Marco Maccarini contro Nicolas e Carmen

Al contrario, non è riuscito a legare con Carmen e Nicolas con i quali si è scontrato più volte tanto nei daytime quanto nelle dirette. “La persona con cui ho legato meno? Devo dire che non sono riuscito a tirare giù questo muro di strategia che ha innalzato Vaporidis. Io non amo l’aggressività, l’arroganza, non sopporto quando qualcuno cerca di prevaricare, quindi ho fatto molta fatica. Mi è dispiaciuto non poter incontrare una persona come lui. Aveva sempre il timore che io potessi disturbare la sua vita quando in realtà volevo semplicemente divertirmi e conoscere persone”, ha dichiarato.

Anche con la Di Pietro le cose non sono andate meglio: “Mi ha massacrato e mi accusava di voler strafare. Sono pieno di cicatrici e di morsi di Carmen che sono velenosi”.