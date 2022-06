Isola dei Famosi, Marco Cucolo svela quanti kg ha perso e accusa gli opinionisti

Uscito dall’Isola dei Famosi dopo che gli hanno diagnosticato i calcoli alla cistifellea, Marco Cucolo ha svelato quanti kg ha perso durante il reality e non ha mancato di dire la sua, criticamente, sul prolungamento del programma e sugli opinionisti.

Marco Cucolo: quanti kg ha perso?

Intervistato da Fanpage.it, il compagno di Lory Del Santo ha rivelato di aver perso 23 chili. Quando è sbarcato in Honduras ne pesava infatti 106 mentre, pesatosi dopo la sua eliminazione, la bilancia segnava 83. “Credo che io ed Edoardo Tavassi siamo i naufraghi che hanno perso più peso. I concorrenti che sono entrati già super magri, come Nicolas Vaporidis e Alessandro Iannoni, hanno perso 6-7 chili al massimo”, ha aggiunto.

Cucolo si è poi espresso sull’allungamento del reality di più di un mese parlando di una scelta azzardata. Secondo lui sarebbe infatti stato più intelligente prolungare la trasmissione al massimo di due/tre settimane e non cinque. Dopo il 23 maggio, giorno in cui inizialmente era prevista la finale, hanno infatti iniziato a sorgere tutti i problemi: “Il ritiro di Roger, poi io, poi Edoardo. Se notate bene i concorrenti che c’erano fin dall’inizio sono stati quasi tutti decimati“.

Marco Cucolo contro gli opinionisti

Quanto invece agli opinionisti, Marco non ha digerito che durante la sua permanenza nel reality l’abbiano accusato di “dipendere” da Lory: “Io ho sempre deciso di testa mia. Posso essere buono, ma non fesso. Non sono un burattino e non vengo plagiato, sono cose assurde. Se sto da tanti anni con una persona, vuol dire che c’è interesse, non sono disperato. Prima si sono accaniti contro di lei e poi si sono scagliati, in modo feroce, contro di me perché stiamo ancora insieme”. Ha infine ammesso di non capire le ragioni del loro accanimento nei suoi riguardi ma di fregarsene “di mille persone in più o in meno che mi seguono e mi scrivono ‘bravo’ sotto alle foto”.