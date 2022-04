Isola dei Famosi, Marco Cucolo confessa: “Ho subito tanti pregiudizi per la storia con Lory”

Dall’inizio dell’Isola dei Famosi molto riservato e sulle proprie, nella puntata di lunedì 25 aprile 2022 Marco Cucolo si è lasciato andare ad un racconto personale relativo alla sua storia con Lory Del Santo iniziata nove anni fa: l’uomo, che soffre molto la lontananza dalla compagna, ha rivelato che all’inizio della loro relazione è stato vittima di molti pregiudizi.

Marco Cucolo: “Ho subito tanti pregiudizi”

Chiamato in zona nomination da Ilary Blasi, Marco ha inizialmente espresso parole d’amore per la sua fidanzata che nel frattempo è tornata su Playa Sgamada: “Mi manca tantissimo, guardo le stelle e penso ai momenti belli della nostra relazione e del nostro amore. Non stavamo così distaccati da tantissimo”. Visibilmente in lacrime, ha ammesso che lui e Lory sono sempre rimasti insieme tanto nelle cose belle quanto in quelle brutte, che hanno insegnato loro a farsi coraggio reciprocamente.

Poi la confessione dei pregiudizi subiti all’inizio della loro relazione, intrapresa quando lui era poco più che ventenne e lei aveva invece già più di cinquant’anni e una carriera alle spalle: “Non è stato facile, sono entrato in un contesto familiare con dei figli. Lei è una donna famosa e pensavano che io stessi con lei perché volevo diventare famoso o per i soldi”. Secondi fini che lui, ha affermato, non ha mai avuto: il suo solo desiderio era quello di conoscere Lory come persona.

“Lory è la persona più importante della mia vita”

Con il tempo, ha proseguito, queste insinuazioni sono diventate sempre meno perché più passava il tempo e più le persone capivano che la loro relazione era fatta d’amore e non da interesse. “Mi sono fatto una corazza e ora me ne frego, vado avanti con la mia testa”, ha spiegato a Ilary che gli ha chiesto se questi pensieri lo feriscano ancora. Con le lacrime agli occhi e davanti ad un ritratto della compagna che la produzione gli ha fatto trovare in Palapa, ha poi aggiunto che “Lory è la persona più importante che ho nella mia vita”.