Isola dei famosi, maltempo e invasione di granchi: “Sono giorni difficili”

Dopo alcuni giorni di tregua, il maltempo è tornato a imperversare in Honduras mettendo a dura prova i concorrenti dell’Isola dei Famosi: tra pioggia e vento forte (oltre ad un’improvvisa invasione di granchi), i naufraghi si sono trovati a fronteggiare quelli che, anche Alvin, ha definito “giorni difficili”.

Isola dei Famosi: maltempo in Honduras

Già stremati dalla fame e dai nervosismi causati dalla mancanza di organizzazione per procacciare il cibo, gli abitanti di Cayo Cochinos sono infatti stati nuovamente colti da una forte tempesta che ha danneggiato la loro capanna e la spiaggia già poco ospitale. Costretti ad indossare i giubbotti per proteggersi dalla pioggia e dal vento fortissimo, hanno dovuto costruire in fretta e furia un rifugio in cui trovare riparo ed evitare che si spegnesse il fuoco, fondamentale per scaldarsi e per cucinare.

Se in questi momenti le discussioni e le tensioni tra i componenti del gruppo hanno lasciato spazio a coesione e collaborazione, in breve tempo i vip sono tornati a scontrarsi l’un l’altro accusandosi reciprocamente prima di non impegnarsi per proteggere il fuoco e poi di non aiutare gli altri.

A tenere informati i fan del programma sulla situazione in Honduras ci ha pensato l’inviato che, sul profilo Instagram della trasmissione, ha così descritto la situazione metereologica: “Piove, non smette. Giornata impegnativa anche per i naufraghi, si prevedono giorni difficili”. Già qualche giorno prima Cayo Cochinos era stata teatro di una violenta tempesta che aveva spinto la produzione a far abbandonare le spiagge ai naufraghi che erano stati temporaneamente collocati in strutture adeguate.

Isola dei Famosi: invasione di granchi

A complicare ulteriormente momenti già difficili si è aggiunto un altro imprevisto, ovvero un’improvvisa invasione notturna di granchi. Gli abitanti di Playa Accoppiada hanno dunque dovuto mettersi al riparo anche da loro rinunciando alle proprie ore di sonno.