Isola dei Famosi, Lory e i commenti su Instagram: “Ecco cos’è successo”

Presente in studio a Cologno Monzese durante la puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì 13 giugno 2022, Lory Del Santo ci ha tenuto a chiarire cos’è successo sul suo profilo Instagram dove, negli scorsi giorni, sono comparsi dei commenti pieni di complimenti caricati dal suo account ufficiale.

Lory Del Santo sui commenti Instagram

Le frasi hanno fatto il giro del web perché in molti hanno pensato che la showgirl avesse tentato di farsi degli elogi da sola con dei profili fake ma che avesse dimenticato di essere loggata con il suo profilo personale. Le cose non sono però andate proprio così e l’ex naufraga, che al momento della pubblicazione era in viaggio per tornare in Italia, ci ha tenuto a spiegare l’accaduto: “Io ero inconsapevole di tutto. Stavo viaggiando quando è scoppiata questa bomba. Poi mi hanno detto che ero in trend e che tutti ne parlavano. Dicevano che mi facevo i complimenti da sola, ma non è così. Non ero al corrente e mi hanno informata”.

Ha quindi dichiarato che, mentre era all’Isola, ha lasciato in gestione i suoi canali social ad un’amica che, per sbaglio, ha pubblicato quei commenti. “Lei leggeva i messaggi privati dove i miei fan dicevano cose belle, copiava e incollava, pensando che si vedesse anche il nome e tutto. Tutti messaggi verissimi dei miei ammiratori. Lei postava tutto facendo copia e incolla, ma ha sbagliato, non è avanti nella tecnologia”, ha evidenziato.

Il chiarimento del suo staff

Il suo team comunicazione era comunque già intervenuto qualche giorno prima per chiarire cosa fosse successo, specificando che Lory non era in possesso di uno smartphone quando sono usciti quei commenti “pubblicati in buona fede dallo staff al solo scopo di documentare la riconoscenza dei fan nei direct”. Per dimostrare che fosse la verità, ha anche pubblicato gli screen dei messaggi oscurando, per privacy, il nome del mittente.