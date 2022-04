Isola dei Famosi, Lory Del Santo: “Ho rischiato di morire in mare”

Lory Del Santo ha raccontato agli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi presenti con lei su Playa Sgamada di aver rischiato di morire in mare. La naufraga ha rievocato un episodio del suo passato in cui un’onda ha rischiato di travolgerla e farla annegare.

Lory Del Santo: “Ho rischiato di morire”

Tutto è accaduto quando l’attrice ed e modella si è recata in Australia per andare a trovare un celebre cantante. Trattasi di Bob Dylan, all’epoca in tour a Melbourne e Sydney. Fan sfegatata dell’artista americano, ha quindi di andare ad incontrarlo facilitata dalla conoscenza della sua prima bodyguard, che le ha permesso di soggiornare nello stesso albergo di Bob e di conoscerlo.

Proprio la guardia del corpo, ha raccontato, l’ha invitata a fare un bagno in mare. Quello che doveva essere un semplice tuffo ha però preso un risvolto inaspettato: “L’acqua mi arrivava alle ginocchia, ho fatto un passo e la corrente mi ha portato in mezzo al mare”. A quel punto su di lei si è abbattuta “un’onda di 5 metri” che l’ha portata al largo, lontanissima dalla spiaggia.

Lory Del Santo: “Non scorderò mai quei momenti”

Il racconto adrenalinico è proseguito con il bodyguard che le ha urlato di non nuotare verso la terraferma ma piuttosto di andare di traverso. In quei momenti concitati, il suo pensiero è stato quello di non farcela e di morire annegata. Ma, grazie a quel consiglio, la soubrette è riuscita a salvarsi. “Non mi scorderò mai di quei momenti“, ha commentato in conclusione.