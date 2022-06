Isola dei Famosi, Lory Del Santo: “Estefania, Luca ed Edoardo hanno violato il regolamento”

Eliminata dall’Isola dei Famosi la scorsa settimana, Lory Del Santo ha raccontato alcune scorrettezze che a suo dire sono avvenute in Honduras facendo nomi e cognomi di naufraghi che avrebbero violato il regolamento del reality.

Lory accusa ex naufraghi di aver violato il regolamento

Intervistata da Superguida Tv, l’ex isolana ha in particolare puntato il dito contro Estefania, Edoardo, Luca e Nicolas. “Sono stata accusata di dare del cibo per comprarmi i concorrenti, cosa non vera. Io ho dato del riso perché il medico mi ha consigliato di non mangiarlo sempre. Ho dato del cocco ma non per comprarmi i concorrenti, cosa che invece ha fatto Estefania”, ha affermato. Ha quindi approfondito la questione spiegando che la modella argentina ha dato metà del cibo che il suo gruppo aveva vinto con una prova ricompensa “perché voleva farsi il bello agli occhi dei concorrenti”.

Ha poi continuato citando altri episodi in cui Edoardo, Luca, Nicolas e la stessa Bernal avrebbero trasgredito le regole dell’Isola rilevando anche il motivo per cui non ha fatto presente queste questioni durante le dirette. “Luca, ad esempio, quando era leader ha coperto Nicolas ed Estefania permettendo che mangiassero di nascosto nel bosco quando non li avevo scelti per la prova ricompensa. Una cosa vietata dallo spirito dell’Isola”. Tavassi invece, “che si professava come paladino della giustizia, in realtà è il primo a coprire se stesso e il gruppo come ad esempio con il caso dell’affare per coprire il fuoco, in cui ha girato la frittata e dato la colpa a Nick”.

“Si sono intascati le pizzette”

Infine, un’altra vicenda che ha coinvolto Edoardo, Nicolas e Luca, accusati dalla showgirl di essersi intascati le pizzette durante una prova ricompensa. Tutte cose che l’ex naufraga non ha voluto dire durante le puntate per evitare che la produzione togliesse loro il fuoco e tutto il gruppo venisse danneggiato.