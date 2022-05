Isola dei Famosi, Lory contro Nicolas: “Geloso di Edoardo, vuole il monopolio su di lui”

Lory Del Santo si è schierata dalla parte di Mercedesz Henger, accusata da Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi di non provare sentimenti veri nei confronti di quest’ultimo: secondo la showgirl, l’attore romano è geloso del fratello di Guenda e tende ad allontanare chiunque si avvicini a lui.

Lory Del Santo conto Nicolas Vaporidis

Tutto è partito dall’accesa discussione tra Mercedesz e Nicolas, in cui la modella ungherese è voluta tornare su un precedente diverbio (già risolto) tra lui ed Edoardo per prendere le difese della persona verso cui ha dichiarato di provare attrazione. Un atteggiamento che è stato ritenuto eccesivo e prematuro tanto da Vaporidis quando da Tavassi, che ha iniziato ad avere dubbi sulla veridicità dell’attrazione della Henger nei suoi confronti. Timori alimentati anche dalla scoperta che la giovane aveva chiuso un flirt con un altro ragazzo pochi giorni prima di partire per l’Isola.

Lory Del Santo ha voluto fornire la sua visione dei fatti: “La gente si appiglia a qualsiasi cosa pur di discutere. Nicolas non è un vero amico, non dovrebbe giudicare se è un vero amico, ti dà il tempo di riflettere. È uno geloso, che rosica perché da quando Edoardo ha conosciuto te è stato contento, gli hai dato nuovi impulsi. Nicolas ha paura di perdere il monopolio su una persona che gli serve, non è un vero amico altrimenti non si sarebbe comportato così”.

Secondo lei, Mercedesz non deve cadere nel loop di dare troppe spiegazioni perché quello che ha fatto prima con altre persone non riguarda questa faccenda. “Non si può incriminare una persona per ciò che è successo prima, la tua vita privata è intoccabile”, ha aggiunto.

Mercedesz: “Delusa da Edoardo”

La Henger si è trovata d’accordo con questo punto di vista tanto da affermare di non essere più disposta a dare spiegazioni sul suo passato.

“Non mi aspettavo che lui usasse le confidenze che gli avevo fatto contro di me, ribaltando anche la frittata. Errore mio. Sono venuta qui per far divertire anche mia madre, mia sorella di tredici anni e non mi va che mi vedono così, che vedano queste scenate”, ha dichiarato ammettendo di esserci rimasta male per l’accanimento nei suoi confronti.