Isola dei Famosi, lite tra Guendalina, Laura e Clemente: “Ho paura di loro”

Complici la fame e la stanchezza, soprattutto dei naufraghi che si trovano su Cayo Cochinos dall’inizio del programma, basta un niente per far salire la tensione all’Isola dei Famosi: due cocchi non condivisi con tutto il gruppo hanno scatenato un’accesa lite tra Guendalina Tavassi e i coniugi Laura e Clemente Russo.

Guendalina contro Laura e Clemente

Nonostante i concorrenti giochino da singoli e non siano più divisi in due tribù, è come se sull’Isola siano ancora presenti due gruppi distinti. La sorella di Edoardo ha infatti trovato due cocchi insieme a Carmen e ha deciso di offrirli soltanto agli ex appartenenti ai Cucaracha, scatenando l’ira di Clemente e Laura. “Non li vuole dividere, capisci dove succede il casino? Sul cibo! Lei appena vede il cibo…”, ha affermato la sportiva lanciando una frecciata a Guenda.

“Te l’ho portato metà cocco, io l’ho portato metà cocco per pace”, ha sottolineato quest’ultima riferendosi ad un altro cocco offerto prima. Una frase che ha fatto andare su tutte le furie Clemente, che si è rivolto così alla Tavassi: “Quindi hai comprato la pace con un cocco, la prossima volta non lo fare più…”.

“Ma se io voglio dare del cibo lo faccio, se poi voglio mangiare sarò pure libera di mangiare, anche perché il pesce non mi è stato offerto così come il caffè”, ha controbattuto lei lamentando, come già fatto durante l’ultima puntata, che l’ex gruppo dei Tiburon non aveva condiviso tutto il cibo che avrebbe dovuto. “Comunque a me sembra che voi siate i più attaccati al mangiare …e non noi”, ha aggiunto.

Guendalina: “Ho paura di loro”

Clemente, ancora più irato, si è rivolto gli altri chiedendo se “ci dobbiamo far manovrare da questi qua (ndr Guendalina ed Edoardo)” supportato dalla moglie che, avvicinatasi a Guenda, ha parlato dell’esistenza di fatto di due squadre distinte.

“Ma che fai, ti alzi? Mi vieni sotto? A me non piace questo atteggiamento”, ha ribattuto la Tavassi per poi sfogarsi col fratello ammettendo di “aver paura” perché “hanno detto che per loro è guerra aperta”.