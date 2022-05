Isola dei Famosi, Licia ed Estefania ai ferri corti: “Sei testarda e cocciuta”

Non si placano le tensioni all’Isola dei Famosi, dove i naufraghi sono sempre più provati dalla fame, dalla stanchezza e dalla convivenza forzata: eliminata dal televoto da Playa Rinovada, Estefania Bernal è sbarcata su Playa Sgamada dove ha trovato una Licia Nunez più agguerrita che mai.

Licia contro Estefania

Già provata dall’incontro con Beatriz, la ex fidanzata di Roger che ora sta trascorrendo qualche giorno con lui, la modella argentina non ha infatti trovato l’accoglienza che sperava sulla spiaggia di passaggio. Ad attenderla c’era soltanto Licia, che qualche settimana prima aveva definito bugiarda e con la quale aveva avuto un acceso scontro dopo una prova leader.

A nulla è servito il tentativo di mediazione di Ilary Blasi, che ha invitato le concorrenti a cercare un chiarimento. Un’opportunità che entrambe avrebbero volentieri evitato, tanto che al suo arrivo la Bernal ha esordito dicendo “Perché sei ancora qui? Già sono scioccata perché è arrivata la ex fidanzata di Roger sull’isola, adesso mi ritrovo te”.

Licia contro Estefania: “Mo so ca**i tuoi”

Dopo averle chiesto se ci fosse qualcun altro con lei, ha ricevuto questa risposta da Licia: “Sono qui da sola e mo sono ca**i tuoi. Porca miseria, all’inizio senza conoscermi mi hai dato subito della falsa. Non credo che ci chiariremo mai: sei testarda e cocciuta, una giocatrice”. La stessa ha poi aggiunto, in un confessionale: “Il mio livello di sopportazione non è molto alto, vedremo come si comporterà la signorina”.

I dissapori tra le due erano nati dopo che la Nunez aveva chiesto ad Estefania ed Alessandro di poter vincere una prova leader perché questo le avrebbe dato più forza e grinta per affrontare l’avventura all’Isola. Un fatto che Licia aveva detto non essere vero (per questo la Bernal l’aveva apostrofata come bugiarda) per poi ammetterlo invece tre giorni dopo. Non prima di aver mandato in nomination la stessa Estefania nonché averla esclusa da un piatto di spaghetti.