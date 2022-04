Isola dei Famosi, Licia accusata di aver falsato la prova leader: “Ci ha chiesto di farla vincere”

Non si placano le tensioni all’Isola dei Famosi e in particolare su Playa Tiburon, dove Estefania Bernal e Licia Nunez sono state protagoniste di un acceso scontro: oggetto del diverbio è stata la prova leader svolta nella puntata di lunedì 18 aprile che, secondo la modella argentina, sarebbe stata falsata.

Estefania contro Licia per la prova leader

Tutto è iniziato in seguito ad una proposta dello “spirito dell’isola”: i leader delle due fazioni, Tiburon e Cucaracha, sono stati chiamati a dover scegliere se mangiare da soli un piatto di spaghetti o se condividerlo con il proprio gruppo ma escludendo due persone dal pasto. Sia Nicolas che Licia hanno scelto la seconda opzione, ma non tutti gli esclusi (Marco Senise, Marco Cucolo, Roger, Estefania e Lory) hanno accettato di buon grado la loro condizione.

In particolare, la Bernal si è scagliata contro l’attrice accusandola di non essersi comportata correttamente. “Sai che non è giusto, sai perché hai vinto la prova leader”, ha iniziato a dire per poi lanciare un’insinuazione ben precisa in confessionale. Queste le sue parole: “Vediamo se ha le palle di dire perché è diventata leader. Lo ha fatto perché ad un certo punto ha chiesto a me e ad Alessandro di lasciarla vincere”.

Alla sfida, che prevedeva di rimanere appesi il più a lungo possibile senza cadere in acqua, hanno infatti preso parte Estefania, Alessandro e Licia ed effettivamente i primi due hanno ceduto prima della terza, risultata vincitrice.

Licia smentisce le accuse

La Nunez ha smentito categoricamente le accuse, affermando di non aver chiesto nulla ma di aver semplicemente detto che desiderava vincere. “Io non ti ho mai chiesto di mollare e nemmeno ad Alessandro, ho solo detto che mi sarebbe piaciuto vincere”, ha ribadito. Il figlio di Carmen Di Pietro ha però dato ragione alla Bernal, sia di fronte a Licia che in confessionale: “Confermo che lei, durante la prova leader, mi ha chiesto di mollare la presa”. Resta ora da capire, se la scena è stata ripresa dalle telecamere, come siano andate effettivamente le cose: sicuramente se ne parlerà nella puntata di venerdì 22.