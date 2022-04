Isola dei Famosi, l’ex inviato Rosolino: “Non gradivo le critiche degli opinionisti”

Massimiliano Rosolino, inviato dell’Isola dei Famosi durante la scorsa edizione del programma, ha reso noto ciò che gli ha dato fastidio nei mesi passati al fianco di Ilary Blasi e ha espresso il suo pensiero sull’attuale (e storico) inviato Alvin.

Rosolino sulle critiche degli opinionisti

Intervistato da La Webstar, il nuotatore ha confessato di non aver gradito in particolare le critiche degli opinionisti Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Il motivo? Una questione di educazione. “Se hai 25 anni e io ne ho 40… diamoci la mano e capiamo un po’ i ruoli, è l’abc dello sport”, ha evidenziato. A chi gli ha chiesto se fosse infastidito anche da Ilary che lo prendeva in giro, Rosolino ha risposto che non gli è mai pesato: “Non era concordato ma avevamo il patto ‘divertiamoci e chissenefrega’, non mi dispiaceva”.

Il focus dell’intervista si è poi spostato sulla possibilità che un giorno torni in Honduras per partecipare al programma come concorrente: “Avendolo guardato da molto vicino direi che è estremamente affascinante ma adesso no. Poi mai direi mai, ma per ora no”.

Rosolino: “Io reality? Manderei la Titova”

Anche una sua esperienza al GF VIP sembra esclusa: “No, no niente Grande Fratello ma ci manderei la Titova (ndr la sua compagna)”. Ha infatti ironicamente spiegato che il suo sogno è che lei partecipi ad un reality in modo che “me ne sto io con i bambini per qualche settimana in santa pace”.

In realtà lei stessa aveva fatto un casting proprio per l’Isola dei Famosi, ma “mentre provavo a mandare via lei alla fine hanno preso me”. I due stanno insieme dal 2006, anno in cui si sono conosciuti a Ballando con le Stelle (lei, ballerina di origini russe, era la sua maestra), e hanno avuto due figlie, Sofia Nicole (nata nel 2011) e Vittoria Sidney (nata nel 2013).