Isola dei Famosi, l’ex fidanzata di Roger: “Dicevi di amarmi, dimentica il mio indirizzo”

Dopo quello tra Alex, Soleil e Delia che ha occupato la maggior parte delle puntate del Grande Fratello Vip 6, anche all’Isola dei Famosi è spuntato un triangolo che ha coinvolto Estefania, Roger e l’ex fidanzata di quest’ultimo. Mentre i primi due stanno vivendo da qualche settimana una storia d’amore in Honduras, la terza ha portato il gelo in studio raccontando che prima di partire il modello le aveva detto che l’amava.

Isola dei Famosi: parla l’ex fidanzata di Roger

Tutto è avvenuto durante la puntata di giovedì 14 aprile 2022. Beatriz Marino, ex compagna del modello brasiliano, si è presentata negli studi del programma accusando Balduino di essersi dimenticato di tutto ciò che i due si erano detti prima che lui partisse. Insieme fino a otto-nove mesi fa, hanno infatti continuato a vedersi e a frequentarsi fino a che lui non è partito alla volta di Cayo Cochinos. Qui si è invaghito della modella Estefania Bernal scatenando l’ira dell’ex: “Ti conosco e so che dopo L’Isola dei Famosi tornerai da me. Ma dimentica il mio indirizzo, fammi questo favore. Divertiti. Anche io mi divertirò qui a Milano”.

L’ha quindi accusato di essere un bugiardo e di averla illusa dicendole che la amava, che le mancava e che avrebbe voluto vederla dopo il programma. “Dici che mi ami e dopo una settimana ti vedo innamorato di un’altra?”, ha incalzato chiedendo spiegazioni.

La risposta di Roger e l’imbarazzo di Estefania

Palesemente imbarazzato, Roger non ha saputo rispondere e si è limitato a dire che le cose tra loro sono cambiate. Estefania, che non si aspettava di assistere a questo confronto, ha a sua volta accusato il compagno di gioco di averle fatto fare “una figura di m**da” e gli ha chiesto perché Beatriz stesse dicendo quelle cose.

“Sapevo che aveva un’ex fidanzata e che si erano lasciati da quasi un anno, ma tutte queste cose che ha detto lei, ovvero che lui le aveva promesso di richiamarla dopo l’Isola, non le sapevo”, ha affermato non senza insinuare che possa averlo fatto per pubblicità.