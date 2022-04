Isola dei Famosi, le scuse di Nicolas Vaporidis a Vladimir: “Sostengo la comunità LGBT”

Dopo che, nella puntata di giovedì 31 marzo, si era rivolto a Vladimir Luxuria con toni accesi e utilizzando il maschile, Nicolas Vaporidis ha voluto porgere le sue scuse all’opinionista dell’Isola dei Famosi. Affermando di essere un grande alleato della comunità LGBT, ha asserito di non aver avuto intenzione di offenderla e ha chiesto perdono per averlo fatto.

Nicolas Vaporidis, le scuse a Vladimir Luxuria

Finito al centro della bufera per una nomination che gli è costato l’accusa di “stratega” e “regista” da parte di molti, l’attore si era lasciato andare ad uno sfogo duro e acceso durante il quale si era più volte rivolto a Vladimir al maschile. Un atteggiamento che aveva irritato quest’ultima soprattutto per la mancanza di scuse da parte sua.

Scuse che però sono arrivate nel corso dell’appuntamento successivo, con Nicolas che ha chiesto la parola a Ilary per parlare con la Luxuria. “Per quello che è successo l’altra volta, io mi vorrei tanto scusare perché poi presi dalla diretta e dalla confusione io sento anche male quello che succede. Mi scuso se ti ho mancato di rispetto e non era assolutamente mia intenzione”, ha affermato per poi dichiarare il suo sostegno alla comunità LGBT di cui la stessa opinionista fa parte.

“Credo che tu sia una delle massime esponenti italiane per quanto riguarda l’identità di genere e spero di non averti offeso dicendoti caro. Ti chiedo ancora scusa, non era mia intenzione, anzi io sono uno dei più forti sostenitori di questo e della libertà e te lo posso giurare su tutto quello che ho di più caro”, ha infatti aggiunto.

La risposta dell’opinionista

Pur dichiarando di essersi offesa per i suoi modi, Vladimir non ci ha pensato due volte ad accettare le scuse del naufrago. Dopo aver detto di aver letto alcune sue interviste relative al film Outing e di sapere quanto sia stato vicino alla causa, ha così continuato: “Sei molto suscettibile, questo sì, ma io accetto volentieri le tue scuse. Si chiude un capitolo, se ne apre sicuramente un altro bellissimo”. Il tutto si è concluso con la Luxuria che ha invitato Vaporidis, al suo rientro in Italia, a bere con lei un bicchiere di Ouzo ghiacciato.