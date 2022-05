Isola dei Famosi, Laura contro Vladimir minaccia di andarsene: “Accanimento verso di me”

Durante la puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì 2 maggio 2022, Laura Maddaloni ha minacciato di andarsene dopo aver frainteso una domanda di Vladimir Luxuria: la judoka ha continuato a sostenere che da parte dell’opinionista ci sia un accanimento nei suoi confronti sin dall’inizio del programma.

Laura Maddaloni contro Vladimir

Dopo la prova della pelota honduregna, Nicolas Vaporidis ha infatti lamentato di essere stato minacciato da Clemente Russo. Dato che, nella confusione generale, lo studio aveva udito soltanto i nomi dei concorrenti senza intendere da chi fossero state pronunciate le minacce, Vladimir ha chiesto innocuamente chi avesse minacciato Clemente (pensando che fosse stato lui ad aver ricevuto le minacce e intendendo il pugile come oggetto).

Sua moglie Laura, interpretando “Clemente” come il soggetto della frase e quindi l’artefice della minaccia, ha sbottato scappando via dalla spiaggia: “Me ne voglio andare, basta, è dal primo giorno che è accanita con noi”. E ancora, rivolgendosi direttamente a lei: “Il tuo ruolo è importante, è un accanimento continuo questo!”.

Laura Maddaloni contro Vladimir: “Vengo sempre attaccata”

L’argomento è stato poi ripreso in Palapa durante il momento delle nomination, in cui la Maddaloni ha confessato di essere infastidita dal fatto che, sin dall’inizio della trasmissione ,“mi hanno fatto passare come una judoka aggressiva e non come una mamma di tre bambine”. Sentitasi aggredita e stufa per il binomio judoka-aggressiva e pugile-aggressivo, ha lamentato di venire sempre attaccata non solo dai concorrenti (“me lo aspetto perché può essere una strategia”) ma anche dalla Luxuria: “Tu qua sei come un arbitro e se continui a dire che baro puoi influenzare il pubblico”.

Parole a cui l’opinionista non ha potuto non replicare: “Puoi crederci o non crederci, ma io non ho alcun pregiudizio nei tuoi confronti. Magari la prossima settimana ti intonerò un canto di gloria, aspettati di tutto da me”.