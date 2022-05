Isola dei Famosi, la zia di Blind: “È finito in un branco di lupi, non è un burattino”

Dopo che Blind, più volte apostrofato come “burattino” e “ragazzino di 20 anni”, ha avuto un crollo durante la puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì 3 maggio 2022, sua zia è intervenuta sui social per sfogarsi e difenderlo.

La zia di Blind difende il nipote

Da settimane il cantante si trova infatti al centro di accuse e discussioni, l’ultima delle quali con Nicolas Vaporidis. L’attore l’ha apostrofato come “burattino senza personalità manipolato da tutti, prima da Jeremias e ora da Roger” facendolo scoppiare in lacrime in diretta.

Quando Ilary le ha chiesto cosa stesse succedendo, Blind le ha così risposto: “Sto prendendo insulti pesanti e mi sono rotto i cogli**i, sono arrivato ad un limite e non sopporto più certe parole. La pazienza l’ho finita e certe cose mi fanno male”.

Di fronte a questi attacchi, la zia non è rimasta in silenzio e ha deciso di scrivere un lungo post sui social per prendere le difese del nipote. “Blind è un ragazzo di 22 anni ma che riesce a pensare, ragionare e parlare come un 40enne. Credo che sia questo che porti le persone a pensare che sia un burattino, perché non è facile accettare che un ventenne possa essere maturo e avere dei pensieri propri”, ha esordito.

La zia di Blind: “Ha personalità e carattere”

La donna si è poi scagliata contro Vaporidis riprendendo le parole da lui usate: “Mettiamoci in gioco, perché fa comodo screditare un ragazzino agli occhi del pubblico puntandogli il dito contro, insultandolo e dicendogli di non avere personalità! Fa molto comodo!”.

Ha dunque proseguito svelando che il giovane ha personalità e carattere nonché un cuore d’oro e una grande corazza che, come si è visto, può essere facilmente distrutta. Infine una frecciatina ai concorrenti in generale: “È vero, è finito in un branco di lupi, ma esiste sempre il leone”.