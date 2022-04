Isola dei Famosi, la madre di Blind fa causa al figlio e gli chiede il mantenimento

Mentre sta proseguendo la sua avventura all’Isola dei Famosi, dove attualmente si trova su Playa Accoppiada in coppia con Nick Luciani, Blind è stato citato in giudizio dalla madre Valerica. La donna ha chiesto al figlio di versare gli alimenti a lei e al fratello più piccolo di 16 anni.

La madre di Blind gli fa causa mentre è all’Isola dei Famosi

Secondo quanto appreso, la richiesta è stata presentata al Tribunale Civile di Perugia in base agli articoli del Codice che ravvisano l’obbligo di mantenimento in ordine gerarchico coinvolgendo, quindi, anche i figli nel caso di genitori in difficoltà. Il giudice ha preso in carico il caso e dovrà decidere se la richiesta di Valerica, a cui Blind si è opposto, sia valida oppure no. La donna sarebbe destinataria di un sussidio e assegnataria di un alloggio Ater (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale).

Essendo la sua domanda estesa anche alle sorelle del cantante, che avrebbero gli stessi doveri del fratello nei confronti della madre, l’udienza è stata rinviata a novembre. Occorrerà dunque attendere la fine dell’anno per stabilire quali siano le responsabilità dei figli chiamati in causa e in che modo possano aiutare la madre.

Al momento Blind sarebbe ancora ignaro di ciò che sta succedendo in Italia in contemporanea alla sua esperienza su Cayo Cochinos, ma non è escluso che Ilary Blasi possa decidere di informarlo e affrontare la questione durante la puntata di lunedì 11 aprile 2022.

Blind e il suo passato difficile

Il giovane, all’anagrafe Franco Rujan, ha raccontato di non aver avuto un’infanzia e un’adolescenza semplici. Allontanatosi dai suoi genitori, sebbene con il padre abbia mantenuto un rapporto piuttosto pacifico, ha dovuto fare i conti con la dipendenza dalla droga. Un tunnel da cui è riuscito ad uscire anche con l’aiuto della musica e della sua futura moglie Greta.

Questo infatti ciò che dichiarò ai tempi della sua partecipazione ad X-Factor: “La mia vita non è mai stata facile. Mi sono riscattato con la musica grazie ai miei amici. “Blind” vuol dire cieco, non guardare in faccia agli ostacoli, alle critiche e a tutto quello che ti può ostacolare”.