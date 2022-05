Isola dei Famosi, la lettera di Beatriz a Roger prima dell’incontro: “Non cercarmi più”

Durante la puntata dell’Isola dei Famosi di stasera, lunedì 2 maggio 2022, andrà in onda l’atteso faccia a faccia tra Roger Balduino e la sua ex fidanzata Beatriz, già sbarcata in Honduras apposta per incontrare il brasiliano e chiarire la loro situazione: prima dell’incontro gli aveva scritto una lettera dicendo di non riconoscerlo più e chiedendogli di non cercarla una volta finito il programma.

La lettera di Beatriz a Roger

“Sto pensando in questi giorni a come sono andate le cose e a come mi hai parlato, e la cosa che più mi ha ferita è come hai sminuito la nostra storia”, ha scritto la modella brasiliana evidentemente risentita per le parole che l’ex compagno ha usato per descrivere la loro relazione. Nelle immagini che scorrono mentre legge la lettera, andate in onda durante la scorsa diretta di venerdì 29 aprile, si alternano foto della loro love story.

Beatriz ha infatti ricordato alcuni dei momenti importanti vissuti con lui, da quando Roger è andato per la prima volta a casa sua in Brasile a quando lei ha conosciuto sua mamma e suo figlio fino ai loro primi compleanni, Capodanni e San Valentino. Dopo averlo accusato di non avere rispetto né della loro storia né di ciò che hanno vissuto assieme, ha quindi chiuso con un canonico “io non ti riconosco più e non mi cercare” seguito da un “per me finisce qui”.

La reazione di Roger

Nonostante le parole di Beatriz e senza ovviamente aspettarsi di incontrarla di persona, Roger ha ribadito di non provare più nulla per lei e di aver chiuso la relazione prima dell’inizio del programma. “La nostra è stata una storia bellissima e io ero innamorato di lei, ma ad un certo punto non ho più sentito ciò che sentivo prima”, ha spiegato. Quelli che ha citato sono bei ricordi che non dimenticherà mai, ha affermato, ma che fanno parte del suo passato. Ora il suo cuore è infatti occupato da Estefania, una persona a suo dire diversa da tutte quelle che ha incontrato prima.