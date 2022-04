Isola dei Famosi, Jovana Djordjevic svela perché si è ritirata

A distanza di qualche giorno dal suo rientro in Italia, Jovana Djordjevic ha svelato il motivo per cui si è ritirata dall’Isola dei Famosi: nel dare l’annuncio del suo abbandono, Alvin aveva genericamente parlato di “problema di salute” e ora l’ex naufraga ha raccontato in dettaglio cosa le è successo.

Jovana Djordjevic spiega perché si è ritirata

Dopo aver condiviso su Instagram alcuni momenti della puntata di lunedì 18 aprile, quella in cui è entrata per la prima volta in studio a Milano, ha affermato che quella in Honduras è stata un’esperienza difficile e che si sente comunque una vincitrice (anche se di fatto è sempre rimasta su Playa Sgamada e ha trascorso solo qualche ora sulla spiaggia vera e propria del gioco). Ringraziato il pubblico per il sostegno e il feedback che ha trovato al suo rientro, ha dunque spiegato cosa l’ha costretta a lasciare il programma.

“Ho avuto un piccolo pezzo di filo dall’operazione al seno che ho fatto alcuni anni fa e un punto era fuori (a causa della perdita di peso)”, ha scritto sul suo profilo. Dopo aver notato il filo, si è dunque recata in infermeria, ma il chirurgo locale le ha detto che avrebbe dovuto tagliarla, darle almeno due punti e farla stare a riposo per cinque giorni prendendo l’antibiotico. “Non ero d’accordo con lui perché sapevo che è una cosa che si può fare senza tagli inutili, quindi ho detto che volevo rimanere come sono senza fare un intervento”, ha continuato.

“Sarei rimasta in gioco”

Dato però il rischio di infezione sull’Isola, dove si vive in condizioni igieniche precarie, la produzione si è rifiutata di lasciare Jovana in gioco con un filo dell’operazione scoperto. L’ha dunque messa di fronte ad una scelta: tornare a Milano e farsi medicare da un chirurgo italiano oppure accettare l’operazione dall’equipe honduregna e tornare a giocare dopo la convalescenza. La modella ha scelto la prima opzione e, arrivata a Milano, “sono andata direttamente dal mio chirurgo di fiducia che ha preso il filo in meno di 10 secondi senza tagli né medicine”.

Fosse stato per lei sarebbe tornata subito in gioco, ma purtroppo questo non è possibile e si è dovuta arrendere ad abbandonare per sempre questa edizione del reality. “Non mollo mai, la mia personalità non me lo permetterebbe. Sono andata per vincere, non per tornare, ma alcune cose sono più grandi di te”, ha concluso.