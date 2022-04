Isola dei Famosi, Jovana Djordjevic si è ritirata per un problema medico

Dopo Patrizia Bonetti, tornata in Italia a poche ore dal suo approdo in Honduras per curare le ustioni provocatesi durante la prova del fuoco, un’altra naufraga si è ritirata dall’Isola dei Famosi per un problema di salute: si tratta di Jovana Djordjevic, allontanatasi da Cayo Cochinos poco prima della puntata di giovedì 14 aprile 2022.

Jovana Djordjevic ritirata dall’Isola dei Famosi

A dare la notizia è stato lo stesso Alvin all’inizio della diretta: “C’è una seduta vuota tra i nostri naufraghi, non so se avete già avuto modo di notarlo. Devo comunicarvi che Jovana, nonostante avesse una gran voglia di far parte di questo reality e delle due squadre che si sono venute a formare, purtroppo ha avuto un problema medico”. L’inviato ci ha comunque tenuto a precisare che si tratta di qualcosa di risolvibile, leggero e non grave che però, in base al regolamento, le impedisce di continuare la sua esperienza nel programma.

L’addio giunge a pochi giorni dal suo ingresso effettivo nel gioco, dato che fino a lunedì 11 aprile era sempre rimasta su Playa Sgamada insieme ai concorrenti di volta in volta eliminati. Dopo aver vinto il televoto era finalmente approdata sull’ex Playa Accoppiada dove, con grinta e determinazione, stava iniziando a conoscere i suoi compagni. Fino a quando è stata trasferita in infermeria per un problema di cui non è nota l’entità e le è stato comunicato che non avrebbe più potuto rimanere sull’isola.

Jovana Djordjevic ritirata: “Ti aspettiamo a Milano”

Secondo quanto si apprende, la modella e moglie del calciatore Philip Djordjevic sarebbe già sulla via di casa. Durante la serata sono infatti state mostrate immagini di lei che si allontanava su una barca e la stessa Ilary ha annunciato che “aspetteremo Jovana qui in studio a Milano“. Nelle prossime puntate l’ex naufraga sarà dunque ospite in studio e continuerà ad assistere e commentare le vicende dei vip rimasti in gioco.