Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez si ritira: “Non mi piacciono i reality”

Eliminato dall’Isola dei Famosi con un televoto, Jeremias Rodriguez ha deciso di non rimanere su Playa Sgamada (come prevede il regolamento per i naufraghi eliminati da Playa Palapa) ma di ritirarsi dal gioco e fare rientro in Italia. Il fratello di Belen ha infatti espresso l’esigenza di rincontrare la sua fidanzata e addotto di non essere fatto per i reality.

Jeremias Rodriguez si ritira dall’Isola dei Famosi

Tutto è accaduto durante la puntata di lunedì 18 aprile 2022. Il pubblico da casa ha votato per eliminare l’argentino dal gioco che, una volta approdato su Playa Sgamada, ha subito comunicato la decisione di voler tornare in Italia. Non è bastato rivedere il padre Gustavo, eliminato la puntata precedente, né ascoltare i consigli di Ilary, Vladimir e Nicola: la sua scelta è apparsa irrevocabile tanto che anche Clemente Russo si è arreso in partenza a convincerlo a rimanere nel programma.

“Avevo chiesto ai miei compagni di nominarmi. Ho bisogno di vedere la mia fidanzata e abbandono l’Isola”, ha affermato con fermezza l’ormai ex naufrago. “Sono sicurissimo, tutti hanno provato a convincermi”, ha risposto alla conduttrice che le chiedeva se fosse certo della sua decisione e non volesse prendersi qualche giorno per pensarci.

“Non mi piacciono i reality”

“Il mio scopo qui era portare papà, io ho già fatto altri due reality e non ho mai vissuto di questo perché è un mondo che non mi piace”, ha continuato dando il via ad un botta e risposta con la Luxuria. L’opinionista gli ha infatti fatto notare che il pubblico lo conosce proprio per le sue partecipazioni ai reality, ma lui ha ribattuto che se gli piacessero allora non tornerebbe a casa. “Abbandoni così? Il pubblico ti chiede di rimanere almeno una notte”, ha tentato infine Ilary per convincerlo a restare. Ma la riposta è stata secchissima: “Non importa. Sai quante cose in passato ho detto e poi non le ho portate a termine? Sarà una di queste. Non mi importa del pubblico, la vita è la mia e non loro”.