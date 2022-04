Isola dei Famosi, Jeremias contro Edoardo: “Ti fai mantenere da tua sorella”

Complici la fame, il maltempo degli ultimi giorni e la stanchezza, non si placano le tensioni e le liti all’Isola dei Famosi: durante la puntata di lunedì 11 aprile 2022 è stata mandata in onda un’accesa discussione tra Jeremias Rodriguez e Edoardo Tavassi, con il primo che ha accusato il secondo di farsi mantenere dalla sorella.

Jeremias contro Edoardo

Inizialmente amico del figlio di Gustavo, il fratello di Guendalina ha mostrato tutta la delusione per l’atteggiamento del naufrago che, “dal giorno alla notte è cambiato”. Se infatti inizialmente “quando sono arrivato all’Isola è stato il primo che ho abbracciato perché pensavo di aver trovato in lui un potenziale amico”, senza un’apparente spiegazione Jeremias ha iniziato a parlargli sempre di meno senza spiegargli i motivi.

Dopo qualche giorno, Tavassi senior ha scoperto che il problema era che lui aveva iniziato a legare anche con Nicolas Vaporidis ,attore con cui il fratello di Belen si è più volte scontrato sia in puntata che nel daytime (“Chi è amico del mio nemico è mio nemico”, ha detto ad Edoardo). Ciò che più gli è dispiaciuto, ha spiegato, è stato il fatto che lui si era lasciato andare ad alcune confidenze sulla sua vita privata che il Rodriguez non ha esitato ad esternare davanti alle telecamere. Gli ha per esempio raccontato di essersi trovato in difficoltà economiche e di aver per questo chiesto aiuto a Guendalina perché non aveva abbastanza soldi. “Mi fidavo, ma lui davanti alle telecamere ha detto che a 40 anni mi faccio campare da mia sorella” ha continuato.

La replica di Jeremias

Parole alle quali Jeremias ha ribattuto prontamente negando di aver rivelato i segreti a lui confidati: “Quello che ho detto non me l’ha detto Edoardo, perché è stata Guendalina a raccontare questa cosa di suo fratello“. Ha poi negato, come invece sostenuto dal suo interlocutore, di aver detto che i fratelli Tavassi abbiano accettato di andare all’Isola solo per soldi: “Io ho detto che loro parlano solo di follower e soldi“.