Jeremias Rodriguez contro Carmen Di Pietro, Isola dei Famosi 2022: “Non vi vogliamo, non siete altruisti”

Finita in nomination tre volte su tre e risultata antipatica alla maggior parte dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro è stata protagonista di un nuovo battibecco con Jeremias Rodriguez: l’argentino, fratello di Belén e Cecilia, le ha esplicitamente detto di non volerla più sull’isola.

Isola dei Famosi, Jeremias contro Carmen

Il diverbio è avvenuto a poche ore dalla puntata serale in cui Ilary annuncerà quale, tra le coppie attualmente in nomination, dovrà abbandonare il gioco per recarsi su Playa Sgamada: non è escluso quindi che la discussione possa condizionare il pubblico negli ultimi momenti a disposizione per votare. Tutto è avvenuto dopo una dura notte passata sotto la pioggia incessante, in cui Jeremias ha accusato Carmen e il figlio Alessandro di aver occupato troppo spazio sotto la tenda facendo così bagnare gli altri concorrenti (per lo stesso motivo si era discusso anche durante l’ultima diretta di lunedì 28 marzo).

“Egoisti che non siete altro, non vi vogliamo più qua”, ha esclamato l’argentino. Il quale ha aggiunto: “Vi manca un po’ di Sud America per imparare a vivere insieme, non siete per niente altruisti”.

La reazione di Carmen Di Pietro

Non è tardata ad arrivare la replica della showgirl ed ex modella, che ha dichiarato di non aver digerito la frase “Non vi vogliamo sull’isola”. Spiegando che “se la sono presa con Alessandro” quando c’erano anche altre persone sdraiate sotto la tenda, si è così rivolta al fratello di Belén: “E chi cavolo sei per dirmi una cosa del genere? Ma che è tua l’Isola? Te la sei comprata? Ah bello! Come ci stai tu sull’Isola ci sto pure io eh”.

La Di Pietro si è infastidita anche perché qualcuno avrebbe negato le parole di Jeremias: “Poi qualcuno avesse detto non è vero! Questo mi ha dato un fastidio enorme perché vuol dire che sono tutti contro me ed Alessandro”. D’altronde non ha tutti i torti, considerando che in tutte le puntate la coppia è sempre stata quella più nominata dal gruppo.