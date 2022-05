Isola dei Famosi in onda anche venerdì 27 maggio: la sfida con Mara Venier

Dati gli ottimi ascolti dell’Isola dei Famosi, che in più occasioni ha sorpassato in termini di share la concorrenza di Rai Uno, Mediaset ha deciso di allungare il programma di una puntata e far andare in onda il reality anche venerdì 27 maggio 2022. Sulla rete ammiraglia dell’azienda di stato è prevista, per quella data, la grande festa di Domenica In condotta da Mara Venier.

Si tratta di una sfida importante, anche perché tra gli ospiti invitati dalla storica titolare del programma Rai ci sarà Alessia Marcuzzi, l’ex conduttrice proprio dell’Isola che l’anno scorso ha deciso di lasciare l’azienda di Piersilvio. E che, tra l’altro, aveva voluto la stessa Mara come opinionista del reality in tre edizioni, la decima e undicesima in coppia con Alfonso Signorini e la tredicesima con Daniele Bossari.

Sarà dunque uno scontro tra titani quello che andrà in onda, che vedrà protagonisti due dei programmi di maggior successo delle rispettive reti e due conduttrici apprezzate dai rispettivi pubblici (proprio la conduzione di Ilary e la sintonia con gli opinionisti hanno contribuito al successo di questa edizione dell’Isola).

Potrebbe infine essere un duro colpo per Mara Venier, che avrebbe potuto avere campo libero per un appuntamento così speciale a cui prenderanno parte, oltre all’ex di Facchinetti, anche Renzo Arbore, Luciana Littizzetto, Gigi D’Alessio, Ornella Vanoni, Il Volo, Ferzan Ozpetek e altri suoi amici.

Isola dei Famosi venerdì 27 maggio 2022: il reality si allunga

La decisione di Mediaset di schierare l’Isola contro Domenica In Show ha fatto in modo che il reality si allungasse di una puntata rispetto a quelle previste. Resta ora da capire se la produzione deciderà di proseguire con un appuntamento a settimana come annunciato o se, in virtù dei dati di ascolto del 27 maggio, continuerà con la doppia diretta di lunedì e venerdì.