Isola dei Famosi, Ilary Blasi riceve il tapiro per le gaffe e torna a parlare di Totti

Striscia la Notizia ha consegnato il tapiro d’oro a Ilary Blasi per le numerose e divertenti gaffe fatte dalla showgirl durante la conduzione dell’Isola dei Famosi. Nel corso della breve intervista a Valerio Staffelli, la donna è inoltre tornata a parlare del suo rapporto con Francesco Totti.

Ilary Blasi riceve il tapiro d’oro

Nel consegnarle la statua, l’inviato è partito da questioni più datate, come la volta in cui disse “patata” anziché “palapa“, per poi giungere a quelle più recenti, quando a Ilona Staller disse “Nulla ti scuregg…” anziché “Nulla ti scoraggia” o quando ha perso l’equilibrio ed è caduta dallo sgabello. Momenti diventati virali sui social e che hanno accresciuto la simpatia dei telespettatori nei suoi confronti.

La conduttrice ha reagito con leggerezza, ironia e sorriso ammettendo che le gaffe non sono preparate e che, se ogni tanto le capita di sbagliare, non se ne fa una colpa: “La ridarola mi viene spesso. Valerio non ti devi “scoreggiare”, non ti “scoreggiare” mai. Alla fine non ho detto niente di strano se ci pensi. La grafica dell’Isola che non capisco? Non è che non me l’abbiano spiegata, ma a volte ci sono degli immuni, altri già nominati, quindi c’è il rosso, il giallo, il blu e mi sono un po’ persa,. Ad una certa ora sono stanca e mi perdo”.

Ilary Blasi: “Con Totti tutto a posto”

Incalzata da Staffelli, Ilary è inoltre nuovamente intervenuta sul suo rapporto con Francesco Totti. Negli ultimi mesi si è infatti parlato di una presunta crisi all’interno della coppia, già smentita più volte e in più sedi tra cui il salotto di Verissimo (“Hanno fatto una grande figura di mer*a a diffondere la notizia”). All’inviato che le ha chiesto se con il marito andasse tutto bene, lei ha nuovamente assicurato che “è tutto a posto” e ha definito il gossip che l’ha riguardata “un chiacchiericcio”.