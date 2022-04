Isola dei Famosi, il fuori onda di Laura Maddaloni contro gli autori

Eliminata da Playa Accopiada insieme al coniuge Clemente Russo, Laura Maddaloni si è resa protagonista di un fuori onda in polemica con gli autori dell’Isola dei Famosi: vediamo cos’è successo e perché la judoka, già risentita per essere stata sconfitta al televoto da Carmen Di Pietro e dal figlio Alessandro, se l’è presa con il programma.

Il fuori onda di Laura Maddaloni

Arrivata alla Tana Dei Serpenti insieme agli altri sgamadi e fatta la sua nomination per eleggere il nuovo capo dell’isola dei “singoli”, al termine della puntata la donna si è sfogata con il marito pensando di non essere ripresa. Mentre stava salendo sull’imbarcazione che l’avrebbe condotta presso Playa Sgamada, la sportiva ha iniziato ad inveire affermando che “c’era una sorpresa delle bambine e non ce l’hanno fatta vedere”.

Ha dunque spiegato di aver visto una pergamena e di averla presa per poi sentirsi dire dagli operatori di lasciarla stare. “Gli ho detto ‘sono troppo educata e la lascio qua’, ma questo non è giusto perché non mi hanno fatto vedere le bambine”, ha continuato per poi chiudere dichiarando che “sono l’unica mamma a cui non sono state fatte vedere le bambine”.

Le sorprese agli altri naufraghi

In effetti, poco prima Floriana Secondi aveva ricevuto una sorpresa dal figlio Domiziano che ha realizzato per lei un video di incoraggiamento e si è presentato in studio per farle i complimenti in diretta. Jovana Djordjevic ha invece potuto parlare con il marito Philip, che le ha assicurato che i loro figli stanno bene, e allo stesso modo Marco Melandri ha avuto informazioni sul figlio tramite la moglie presente a Cologno Monzese.

Insomma, diversi concorrenti sono riusciti ad avere rassicurazioni sulla propria famiglia mentre per i coniugi Russo, che hanno tre figlie (Rosy, Janet e Jane) non c’è stata possibilità. La coppia di sportivi può però stare tranquilla perché la sorpresa, probabilmente saltata per problemi di tempo, verrà trasmessa nel corso delle prossime puntate.