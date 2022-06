Isola dei Famosi, i sospetti di Lory su Marco: “Poteva restare, l’hanno prelevato”

Continuano i dissapori tra Lory Del Santo e Marco Cucolo, coppia affermata da anni ma che sull’Isola dei Famosi è stata protagonista di un diverbio ancora irrisolto: la showgirl ha inoltre espresso il timore che, nonostante le sue condizioni di salute, la produzione abbia fatto di tutto per farlo uscire in modo da farli discutere in hotel.

Lory su Marco: “L’hanno prelevato”

L’ex naufraga è in particolare arrabbiata con il compagno perché costui non ha preso le sue difese quando gli altri concorrenti la stavano attaccando: “Un uomo che non difende la sua fidanzata quando viene presa di mira non fa per me. Adesso lui torna a casa sua e si schiarisce le idee. Ha sbagliato in maniera importante, io ero sotto l’attacco di un branco. Se non mi chiederà scusa davanti a tutti mi vedrà in fotografia”.

Intervistata dal settimanale Nuovo, ha inoltre manifestato le sue perplessità in merito alla decisione del reality di farlo uscire dal gioco. Anche se dovrà essere operato per dei calcoli alla cistifellea e Gennaro ha riferito che “di notte di svegliava di continuo e vomitava spesso”, secondo la Del Santo “avrebbe potuto continuare”. Il suo sospetto è che “l’abbiano prelevato con una scusa per farci litigare in albergo”. Dopo che entrambi sono usciti, le telecamere li hanno infatti ripresi mentre disquisivano prima di fare rientro in Italia.

Lory su Marco: “Tensioni già dall’anno scorso”

Ha infine confessato che la crisi con Cucolo ha radici profonde risalenti all’estate scorsa: “Le tensioni tra noi c’erano dall’estate scorsa. Non mi voglio portare in giro un giovane belloccio. Non m’interessa. Io voglio stare bene. Voglio energia positiva intorno a me”. E ancora: “Deve sapere che non sono bugiarda e che non ho la doppia faccia. Lui pensa io sia stata sbagliata nel gioco. Non mi ha difeso ed ha sbagliato”.