Isola dei Famosi, i Cugini di Campagna iniziano con una bestemmia: “Porco D..”

I Cugini di Campagna non hanno ancora iniziato la loro esperienza all’Isola dei Famosi che si sono già trovati al centro di un bestemmia gate: appena sbarcato sulla terraferma dopo il tuffo dall’elicottero, Silvano si sarebbe infatti lasciato andare ad un’affermazione poco consona per cui non è escluso che la produzione possa prendere provvedimenti.

Cugini di Campagna: la bestemmia all’Isola dei Famosi

A due settimane dall’inizio del programma, Nick Luciani e Silvano Michetti hanno finalmente fatto il loro ingresso su Playa Accoppiada. Dopo essersi tuffati dall’elicottero come vuole il rituale, i due sono saliti a bordo di un’imbarcazione che li ha trasportati fino all’isolotto più vicino dove c’era Alvin ad attenderli. Dopo aver intonato una canzone a cappella dedicata alla conduttrice Ilary Blasi, con evidenti difficoltà alla voce, l’inviato ha chiesto loro come avessero fatto ad arrivare fino a riva.

Pensando di non essere stato ripreso, Silvano ha asserito di aver nuotato, ma Alvin gli ha fatto notare come le immagini lo abbiano mostrato mentre raggiungeva la costa a bordo di un barchino. È proprio a questo punto che il Cugino di Campagna avrebbe pronunciato quello che sembra a tutti gli effetti un “Eh, porco D**”. Qualcuno dallo studio lo avrebbe sentito ma nessuno lo ha fatto notare e la trasmissione è andata avanti.

SILVANO ARRIVA SULL’ISOLA E BESTEMMIA: SIAMO PRONTI AL BESTEMMIA GATE?✈️ #isola pic.twitter.com/OxJhVlRlWR — 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑘𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑘 🦋🐍🤍 (@itssmarikaa) April 4, 2022

Silvano a rischio squalifica?

In breve tempo, su Twitter è scoppiato il caso e il video che riprende il momento è diventato virale. Tra chi invoca la squalifica per violazione del regolamento (come successe all’attore Massimo Ceccherini) a chi ironizza tifando affinché Silvano rimanga sull’Isola (“sarebbe una grande garanzia di trash”), il web è diviso sul prosieguo del gate. Mentre si attende la prossima puntata per scoprire le sorti di Silvano, alcuni utenti hanno fatto notare che su Mediaset Play sarebbe presente un video della puntata in cui è stato tagliato il momento incriminato.