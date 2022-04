Isola dei Famosi, Gustavo commenta il ritiro di Jeremias: “Avrei voluto che restasse”

Gustavo Rodriguez ha commentato la decisione del figlio di ritirarsi dall’Isola dei Famosi dopo essere stato eliminato da Playa Palapa: il padre di Belen non ha mancato di ammettere che gli avrebbe fatto piacere trascorrere altri giorni con lui su Playa Sgamada, su cui si trova insieme a Clemente Russo dopo aver a sua volta perso il televoto.

Gustavo commenta il ritiro di Jeremias

“Voglio tornare a casa dalla mia fidanzata, non ce la faccio più“, aveva detto il giovane in puntata senza valutare nemmeno per un secondo la proposta di Ilary Blasi di rimanere per qualche giorno nel programma e decidere eventualmente dopo di andarsene. Jeremias è infatti apparso irremovibile e, nonostante avrebbe potuto stare insieme al padre senza i altri naufraghi con cui si è più volte scontrato, ha preferito rientrare in Italia.

Una scelta che non ha lasciato indifferente Gustavo, il quale è detto dispiaciuto e sorpreso per l’accaduto pur rispettando la decisione del figlio: “Se la sua è stata una strategia non me ne sono reso conto nemmeno io, mi aspettavo che arrivasse qui su Playa Sgamada perché era un po’ preoccupato ma non mi ha dato nemmeno un secondo per esprimere tutte le mie emozioni con lui”. Affermando che gli sarebbe piaciuto che fosse rimasto, perché su quell’isola è stato davvero bene, ha comunque preso atto e accettato che “il gioco è così, tutto cambia”.

La reazione di Cecilia Rodriguez

Oltre al padre, anche un altro membro della famiglia di Jeremias ha commentato la sua decisione di ritirarsi dal programma. Si tratta della sorella Cecilia, già in studio per difenderlo dagli attacchi degli altri naufraghi, la quale si è detta fiera di lui e ha spiegato per quale motivo il fratello, come ha affermato in diretta, non ami il mondo dei reality: “Lui intende dire che non gli piacciono i litigi, la gente che c’è dietro, la falsità, la voglia di uscire cinque minuti in più rispetto ad un altro o sporcare gli altri per fare bella figura”.