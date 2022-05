Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi torna sui social: “Mangio e vomito”

Ritiratasi dall’Isola dei Famosi per risolvere alcune questioni personali, a differenza di suo fratello Edoardo che ha deciso di rimanere in Honduras, Guendalina Tavassi è tornata sui social per raccontare come sta vivendo le prime ore fuori dal programma.

Guendalina Tavassi torna sui social

L’ex naufraga ha postato su Instagram un video registrato dalla camera d’albergo prima di imbarcarsi sul volo che la riporterà in Italia. “Buongiorno flowers! Quanto mi siete mancati, non ho più voce come al mio solito. Sono emozionatissima, non so neanche più come si usa questo telefono”, ha esordito.

Dopo aver ringraziato i suoi seguaci per i messaggi che le hanno inviato e il sostegno che le hanno dimostrato al televoto (che ha sempre vinto con percentuali molto alte), ha ammesso di essere stata malissimo ma di aver vissuto un’esperienza indimenticabile. “Poi piano piano parleremo, mò c’è il pullman e devo scappare, ho tutte le valigie e me ne devo andare però volevo salutarvi al volissimo. Con sti capelli di M, non vedo l’ora di andare dal parrucchiere”, ha continuato.

Guendalina Tavassi torna sui social: “Stranissimo usare il telefono”

Ha quindi rivolto lo sguardo all’immediato futuro affermando di essere impaziente di riabbracciare i suoi figli e il suo compagno, le persone che più le sono mancate in queste settimane: “Non vedo l’ora di parlare con tutti voi, calcolate che per me adesso il telefono è una cosa stranissima. L’ho ripreso e mi sembra che escano di fuori le cose, dovrò fare un corso”, ha ammesso ridendo. Per ora, ha continuato, ha solo mangiato e rimesso: “Però chissenefrega: mangiare è bellissimo, la vita è meravigliosa e il letto è fantastico pure se ce stanno gli animali”.

Una volta che tornerà in Italia, Guendalina sarà attesa in studio a Milano come gli altri naufraghi che hanno deciso di non continuare l’avventura sull’isola fino al 27 giugno (Blind, Alessandro Iannoni e Licia Nunez).