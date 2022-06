Isola dei Famosi, Guendalina sul ritiro di Edoardo: “Sono delusa e incaz*ata nera”

Guendalina Tavassi ha commentato con delusione e tristezza il ritiro dall’Isola dei Famosi del fratello Edoardo, costretto a tornare in Italia per alcune lesioni al ginocchio. Tra le tante cose, ha anche rivelato un retroscena su quanto successo a maggio, quando i naufraghi sono stati chiamati a scegliere se continuare o meno l’avventura all’interno del reality.

Guendalina Tavassi su Edoardo

Tramite una serie di storie Instagram, la showgirl ha ammesso di essere “delusa, triste e inca***ta nera, sempre nei confronti della vita che è ingiusta”. Si è quindi spiegata meglio affermando che lei ha dovuto abbandonare il gioco per motivi personali che le impedivano di proseguire e che la sua unica speranza era dunque diventata Edoardo: “L’ho convinto a rimanere, lui non riusciva più a stare e stava malissimo. Anche se voi ci vedevate sempre ridere e scherzare, comunque è un programma veramente tosto dove non mangi e patisci la fame, la mancanza dei tuoi cari, la noia delle giornate interminabili e il sonno”.

Quindi la sua delusione: “Scusate lo sfogo, ma sapere di aver lottato per una causa, perché comunque è lavoro ed è ovvio che ci si va per soldi sperando di vincere, è triste. Speravo in Edo perché mi dicevo che mi avrebbe dato la soddisfazione della finale e credevo che sarebbe stato la mia rivincita. E invece nulla, si è fatto male a sette giorni dalla finale”.

Il ritiro di Edoardo

Il fratello si è infatti infortunato al ginocchio sinistro durante una prova ricompensa nella penultima settimana del reality. La risonanza effettuata dai medici purtroppo ha parlato chiaro: non c’erano più le condizioni per la sua permanenza sull’isola. Durante la diretta di lunedì 20 giugno 2022 è stato dunque reso noto che, “come sai, i referti medici ti costringono ad abbandonare il gioco”. Una notizia che Edo non ha potuto che prendere male, lui che ci avrebbe tenuto ad arrivare alla fine “anche zoppo” con i suoi compagni di avventura.