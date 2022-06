Isola dei Famosi, Guendalina spiega i motivi del mancato collegamento in puntata

Guendalina Tavassi ha spiegato perché lunedì sera non si è collegata con il fratello durante la puntata dell’Isola dei Famosi. La scaletta prevedeva infatti un collegamento tra i due, che lei stessa aveva annunciato sulle sue storie Instagram e che però all’ultimo è saltato senza spiegazioni. Dietro alla scelta di non comparire in diretta ci sono motivazioni legate al ritiro di Edoardo dal gioco.

Guendalina Tavassi sul mancato collegamento

“Stasera non mi vedrete in collegamento all’Isola. E questo perché sono una persona leale ed onesta. Quindi no, non mi collego e buona puntata ragazzi”. Con queste parole la showgirl aveva manifestato la sua volontà di non collegarsi più con Edo, senza però chiarire esattamente cosa ci fosse dietro a questa decisione. Chiarimenti che sono arrivati durante un’intervista a Fanpage.it, in cui la Tavassi ha dichiarato: “Non mi sono collegata perché ieri, solo mezz’ora prima del collegamento, ho saputo che Edoardo non sarebbe rientrato in gioco. Non me la sono sentita di vedere i tributi a lui dedicati perché, per me e per tutta Italia da quello che ho potuto leggere, Edo avrebbe dovuto essere il vincitore dell’Isola”.

“Edoardo sarebbe rimasto un’altra settimana”

Secondo lei, se la produzione lo avesse fatto scegliere, il naufrago sarebbe rimasto in Honduras un’altra settimana “anche dolente e morente”. D’altronde, dopo tre mesi di reality e a sei giorni dalla finale, chiunque sarebbe rimasto. Anche perché il viaggio di ritorno in Italia implica diversi movimenti e spostamenti che durano in totale tre giorni: “Ci sono rimasta male per questo. Considerando che poteva restare altri giorni sulla stuoia, seduto in spiaggia, avrei preferito che rimanesse. Poteva non vincere ma almeno ci avrebbe provato”.

Ha quindi ribadito che, nonostante la pericolosità per il ginocchio, un escamotage per farlo rimanere sull’Isola si poteva trovare. “Se Edoardo se la sentiva di restare, tanto avrebbe dovuto intraprendere comunque il volo e il viaggio, avrebbe almeno avuto la possibilità di partecipare alla finale”, ha rimarcato.