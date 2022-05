Isola dei Famosi, fratelli Tavassi contro Nicolas Vaporidis: “Qui solo per i soldi”

Toni accesi tra i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis, con i primi due che hanno accusato il secondo di aver accettato di partecipare all’Isola dei Famosi solo per soldi. Anche l’attore non ha risparmiato critiche alla coppia, affermando che “non c’è dignità in quello che fanno”.

Fratelli Tavassi contro Nicolas Vaporidis

Il litigio è andato in scena prima del chiarimento avuto durante la puntata di lunedì 9 maggio, ma è stato mostrato nella versione estesa del Day Time andata in onda solo mercoledì 11. Queste le accuse mosse da Edoardo a Nicolas: “Dice che vuole fare il naufrago serio. Parla male dell’Isola, il programma che fa. Questa cosa è disgustosa. Guardate che a me ripeteva di continuo che non voleva fare il trash come dice lui e che se ha fatto l’Isola è per un motivo che io so”.

Ad esplicitare il motivo per cui Vaporidis starebbe partecipando al reality ci ha pensato Guendalina: “Racconta di quanto prende per far vedere che lui ha un valore. Parla di cifre inesistenti. Rimarca sempre che lui non è trash, che lui non si mette in mezzo a certa gente e che sta qui perché gli hanno dato tanti, tanti, tanti soldi e che noi siamo dei poracci trash”.

Anche il diretto interessato non ha mancato di attaccare i fratelli, soprattutto Guenda: “Lei davanti al cibo si trasforma in una bestia senza controllo, capace di fare qualsiasi cosa. Non c’è dignità in quello che fanno”.

Lo scontro in puntata

Chiamati a chiarirsi su quanto accaduto nei giorni precedenti, anche in puntata i tre hanno continuato a battibeccare e a lanciarsi accuse reciproche. “Persone come lui vivono questo reality solo come una vetrina, io vorrei viverla anche come una crescita personale”, ha detto l’attore ad Edoardo ricevendo come risposta che “sei falso da morire, mi fai disgusto e non voglio avere nulla a che fare con te”. Inaspettatamente, però, nel corso della diretta i due si sono abbracciati e hanno deciso di ripartire lasciandosi alle spalle rancori e malumori.