Isola dei Famosi, Fabrizia Santarelli interessata a Gennaro Auletto: “Lui mi piace”

Fabrizia Santarelli, rimasta su Playa Sgamadissima insieme a Mercedesz Henger dopo che sia Licia che Blind hanno preferito tornare in Italia, ha già mostrato i primi segni di interesse per Gennaro Auletto: appena sbarcato sulla spiaggia dopo essere stato eliminato dal gioco, il modello napoletano ha infatti già ricevuto i primi apprezzamenti dalla giovane.

Quando Ilary Blasi ha annunciato alle due naufraghe che stava per arrivare un nuovo isolano, la Santarelli ha affermato: “Sta per arrivare un uomo giovane? Ok allora se è uno di quelli nuovi non li conosco benissimo. Ovviamente sono curiosa di conoscere gente nuova. Loro due li ho visti in Palapa, però non abbiamo parlato. Se mi piace il tatuato o quello non tatuato? Quello senza tatuaggi mi piace. Però adesso devo vederlo bene. Ah ok allora è arrivato proprio lui!”.

La conduttrice le ha dunque chiesto se fosse felice del suo arrivo, e la modella ha risposto così: “Per fortuna è arrivato lui, ha portato un sacco di sole e di felicità. Certo, sono contenta che sia arrivato lui. Sì Ilary sono felice che ci sia anche lui, adesso lo consocerò meglio. In Palapa nemmeno ci eravamo presentati”.

Fabrizia Santarelli interessata a Gennaro Auletto: flirt in arrivo?

Parole che lasciano intendere un interesse, per lo meno fisico, nei confronti del modello che ora avrà l’opportunità di conoscere meglio. Quest’ultimo non ha ancora espresso un parere su di lei e bisognerà dunque aspettare i prossimi daytime per capire come evolverà il loro rapporto e se potrà nascere un flirt come qualcuno ipotizza sui social dopo che con Estefania non si è concretizzato nulla. La modella argentina aveva infatti lasciato la strada aperta ad una possibile relazione con Auletto (“Se dovessi fidanzarmi con lui Roger resterebbe colpito sicuro”), ma l’eliminazione di lui ha reso impossibile concretizzarla.