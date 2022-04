Isola dei Famosi, ex naufraga contro Ilary Blasi: “Troppo blanda, fa rimpiangere la Ventura”

Nonostante i buoni ascolti totalizzati dalle puntate dell’Isola dei Famosi sembrino premiare il trio formato da Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, non tutti sono convinti della loro conduzione: un’ex naufraga ha criticato la moglie di Totti accusandola di aver cambiato in peggio il programma.

Ex naufraga contro Ilary Blasi: “Troppo blanda”

Si tratta in particolare di Arianna David, Miss Italia 1993 e concorrente del reality per due volte (nel 2005 e nel 2012). In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, ha attaccato la Blasi definendola “troppo blanda” e ritenendo che questo non sia il suo campo. Secondo lei, da quando Mediaset le ha affidato il timone, la trasmissione ha infatti subito un abbassamento: oltre alla scelta a suo dire poco accurata dei naufraghi (“alcuni sono sconosciuti”), “ci sono troppe prove ricompensa e non vengono fatte emergere le storie dei concorrenti”.

Cosa che invece, ha continuato la David, Simona Ventura sapeva fare: “Mi spiace per Ilary, ma questo non è il suo campo”. Quanto alla poca notorietà dei partecipanti, ha comunque dovuto ammettere che è legata anche alla riduzione del denaro speso in ambito televisivo, che rende sempre più difficile la possibilità di far partire personaggi molto noti. “Penso che oggi i concorrenti possano al massimo regalarsi una vacanza a Coccia di Morto”, ha ironizzato rivelando che invece lei con il cachet percepito all’epoca si è comprata addirittura una casa.

Ex naufraga contro Ilary Blasi: “Roger e Jovana famosi?”

Ha quindi fatto nomi e cognomi di alcuni naufraghi di questa edizione che a suo dire è difficile considerare famosi. Tra questi Roger Balduino e Jovana Djordevic, quasi sconosciuti al pubblico italiano. Ha infine spezzato una lancia a favore di Lory Del Santo, sua compagna di gioco nell’edizione del 2005, ma anche di Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni.