Isola dei Famosi, Estefania viola il regolamento? La foto che incastra la naufraga

Protagonista dell’unica (per ora) storia d’amore dell’Isola dei Famosi, Estefania Bernal è finita al centro delle polemiche sui social per una presunta violazione del regolamento avvenuta durante la puntata di lunedì 11 aprile 2022. Ilary Blasi ha infatti chiesto ai naufraghi di Playa Accoppiada di scrivere su una lavagnetta se volessero rimanere in coppia con il proprio partner o gareggiare da singoli; come dimostrano i video e le foto della diretta, la modella pare aver cambiato il voto inizialmente espresso.

Estefania viola il regolamento?

Le regole prevedevano che i due membri della coppia si mettessero uno con le spalle attaccate a quelle dell’altro e facessero una “x” sull’opzione desiderata (“singolo” o “coppia”). Roger, suo neofidanzato oltre che compagno nel gioco, non ha avuto dubbi e ha scelto di continuare l’avventura con lei disegnando un cuore sotto la dicitura “coppia”.

Discorso diverso invece per la modella, che pare aver avuto qualche dubbio prima della decisione finale. Quando infatti ha mostrato la lavagnetta alle telecamere per svelare la sua scelta (“coppia” anche per lei), i più attenti non hanno potuto non notare un segno cancellato sotto la parola “singolo”. Difficile dire cosa sia successo, se Estefania abbia cambiato idea poco prima di svelare la sua decisione, abbia voluto fare un gioco strategico o semplicemente si sia confusa date le difficoltà a capire perfettamente la lingua italiana.

Estefania viola il regolamento: la decisione della produzione

Sul web sono in molti ad averlo notato e a chiedersi se il programma deciderà di intervenire, se Ilary chiederà qualche spiegazione alla diretta interessata durante la prossima puntata o se, semplicemente, la questione si spegnerà. Al momento non sembra esserci alcun provvedimento al vaglio della produzione e soltanto le prossime ore chiariranno il destino della naufraga che intanto, insieme a Roger, continua a godersi la sua storia d’amore.